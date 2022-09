Akanji erklärt BVB-Abgang vor CL-Duell: "Es ging mir nie ums Geld"

Am Mittwoch trifft Manuel Akanji im Dress von Manchester City auf Borussia Dortmund. Der Schweizer freut sich auf das Duell gegen die alten Kollegen und wehrt sich gegen Vorwürfe, er habe den BVB des Geldes wegen verlassen.

Nach viereinhalb Jahren bei Borussia Dortmund zog es Manuel Akanji in diesem Sommer auf die Insel zu Manchester City - besser gesagt: vor ziemlich genau zwei Wochen, am Deadline Day des Transferfensters. Prompt bekommt der Innenverteidiger es nun mit seinem Ex-Klub zu tun. Am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert der BVB in Manchester zum Kräftemessen in der Königsklasse.

"Ich freue mich sehr, wieder alte Freunde zu sehen. Und werde alles dafür tun, sie gleich zu schlagen", sagte Akanji im Interview mit der Schweizer Zeitung "Blick". Neben ihm trifft bekanntlich auch Erling Haaland gegen Dortmund auf frühere Mitspieler. "Wir freuen uns beide, dass wir wieder miteinander spielen dürfen. Du spielst lieber mit Haaland als gegen Haaland", betonte Akanji, der mit dem Norweger stets Kontakt gehalten habe, nachdem dessen Wechsel zu den Skyblues fix war.

Während Haaland bereits mit seiner neuen Mannschaft trainierte, blieb die Zukunft von Akanji zunächst lange ungewiss. Im BVB-Kader war der Schweizer aussortiert worden, nachdem der BVB klar machte, mit Niklas Süle und Nico Schlotterbeck auf eine grunderneuerte Innenverteidigung zu setzen. Akanji selbst hatte zu diesem Zeitpunkt ohnehin längst seine Wechselabsichten kundgetan.

Die Intention, den Verein zu verlassen, habe er bereits lange gehabt. Das Gehalt sei jedoch nicht der Knackpunkt gewesen. "Ich habe mit Dortmund nie über Zahlen geredet. Es ging mir nie ums Geld", dementiert Akanji Gerüchte, er habe dem Klub deshalb den Rücken gekehrt. "Ich fand es krass, dass mir das aus dem Nichts vorgeworfen wurde. Es war auch komisch, dass geschrieben wurde, ich hätte ein zweites Vertragsangebot abgelehnt. Es gab ja nicht mal ein erstes schriftliches Angebot, keine Verhandlung, nichts, weil der BVB von Beginn an wusste, es ist keine Frage des Geldes, sondern ich wollte eine Veränderung."

Wechsel zieht sich bis zum Deadline Day: "Erst das City-Projekt reizte mich"

Dass sich sein Wechsel letztlich so zog - erst vier Tage vor dem Ende des Transferfensters wurden die Bemühungen von ManCity konkreter - habe ebenfalls nicht an überhöhten Gehaltsvorstellungen des 27-Jährigen gelegen. "Auch da: Wir kamen vor dem Angebot von Manchester City gar nie an den Punkt, über Geld zu reden. Weil mich erst das City-Projekt richtig reizte. Es ist nie etwas am Lohn gescheitert", bekräftigte Akanji, dessen später Wechsel auch zu verrückten Strapazen führte.

"Es ging extrem schnell: Am Dienstag flog ich nach Manchester, am Mittwoch machte ich den Medizin-Check, am Donnerstag wurde der Transfer offiziell. Ich flog wieder in die Schweiz, mein Sohn kam zur Welt, am Sonntag flog ich wieder nach Manchester. Am Montag dann der Flug nach Spanien, und plötzlich spielte ich am Dienstag gegen Sevilla in der Champions League von Anfang an", berichtete Akanji, der gegen seinen Ex-Klub nun erst recht gerne in der Startelf stünde.