Akanji erfolgreich am Knie operiert

Borussia Dortmunds Manuel Akanji (26) ist erfolgreich operiert worden. Wie der BVB bekanntgab, wurde der rechte Außenmeniskus des Innenverteidigers behandelt.

Einen "Unterschiedsspieler" in der Defensive hatte BVB-Coach Marco Rose kürzlich seinen Abwehrspieler Akanji genannt. Dieser hatte aber vor dem 1:1 gegen Bochum am Wochenende bereits das finale Champions-League-Gruppenspiel gegen Besiktas Istanbul (5:0) verpasst. Ein kleiner Eingriff am Knie sei notwendig gewesen, hieß es.

Nun, knapp eine Woche später, gab Dortmund einen neuen Stand bekannt. Akanji sei am Montag "in der Klinik St. Wolfgang in Bad Griesbach erfolgreich am rechten Knie operiert worden."

Ganz genau genommen sei der Eingriff am Außenmeniskus erfolgt, ausgeführt von Prof. Michael Strobel. Das Ziel der Westfalen sei es weiterhin, dass "Akanji zum Trainingsauftakt Anfang des neuen Jahres wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann". Bis zu seiner Verletzung kam der Schweizer in allen 21 Dortmunder Pflichtspielen in dieser Saison zum Einsatz.