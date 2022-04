Akademiechef Tobias Haupt: "Dieser Campus ist eine Botschaft"

Akademiechef Tobias Haupt (38) über die Psychologie des neuen DFB-Baus, die Grenzen der Technik und die Hürden für Ex-Profis vor der höchsten Trainerlizenz.

DFB-Campus Neubau in Frankfurt am Main. Thomas Boecker/DFB

Die feierliche Eröffnung des neuen DFB-Campus in Frankfurt ist für den 30. Juni geplant. Faktisch eingeweiht wird das Trainingsgelände bereits rund drei Wochen vorher von der Frauen-Nationalmannschaft während der Vorbereitung auf die im Juli anstehende Europameisterschaft in England. Dem Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg ist damit ein historischer Moment vorbehalten: Erstmals in seiner 122-jährigen Geschichte besitzt der DFB eigene Fußballplätze - und schuf folglich den neuen Posten eines "Head-Greenkeepers".

Im Innern des 49 365 Quadratmeter umfassenden Gebäudeteils befinden sich noch diverse Baustellen, ein Teil der insgesamt knapp 600 Angestellten hat aber auch schon seine Arbeitsplätze bezogen. Vergangene Woche gab der DFB den Managern der 1. und 2. Bundesliga sowie geladenen Medienvertretern vor Ort exklusiven Einblick. Der kicker nutzte die Gelegenheit zum Interview mit Akademieleiter Tobias Haupt.

Beim Rundgang durchs Campus-Gebäude fällt auf: Die verschiedenen Abteilungen wirken wie ein großer, zusammenhängender Komplex. Separate Büros, sofern es sie überhaupt gibt, sind verglast und komplett einsehbar.

Darin drückt sich genau der Kulturwandel aus, für den wir im deutschen Fußball stehen wollen. Weg von den Einzelbüros, offene, einladende Arbeitsbereiche, alles ist transparent. Und, ganz wichtig: Die inhaltliche Vernetzung der einzelnen Bereiche kommt auch räumlich zum Tragen. Trainer, Athletiktrainer, Psychologen, Teammanager - niemand arbeitet für sich in einem Silo, sondern alles hängt mit allem zusammen. Durch die Gestaltung der Arbeitsplätze gibt es so viele Räume, in denen man sich automatisch über den Weg läuft. Was wir vorher ein Stück weit initiieren mussten, passiert jetzt ganz automatisch. Das ist einer der größten Mehrwerte des Gebäudes.

Der konzeptionelle Gedanke: Der Sport formt das Haus. Aber eben auch Werte wie Offenheit, Vertrauen, Transparenz. Tobias Haupt

Wessen Handschrift trägt das?

Akademiechef Tobias Haupt (38) imago images/Martin Hoffmann

Die Idee des DFB-Campus als sportliches Kompetenzzentrum geht auf Oliver Bierhoff zurück. Die gemeinsame gebäudetechnische Detailplanung stand in der Zeit von Hansi Flick als Sportdirektor an. Es ist sehr viel auch von seinem Gedankengut integriert. Kurze Wege, abgestimmt auf die Bedürfnisse von Spielern, Trainern und Experten. Der konzeptionelle Gedanke: Der Sport formt das Haus. Aber eben auch Werte wie Offenheit, Vertrauen, Transparenz. Diese Botschaft des Campus geht nach innen wie nach außen. Wer uns hier besucht, Ausbildungen oder Lehrgänge absolviert, spürt sofort, wofür wir stehen. Früher hatte der Blick nach Frankfurt für viele den Touch: Dort werden schlaue Konzepte entwickelt und der Praxis übergestülpt, sind aber kaum brauchbar. Das haben wir komplett umgedreht.

Sogar das Büro von Boss Oliver Bierhoff ist komplett verglast …

Selbstverständlich, das war ihm wichtig. Streng genommen ist es gar kein Büro, sondern ein Besprechungsraum. Denn wenn Oliver nicht da ist, kann es von anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genutzt werden. Auch Hansi wird man hier begegnen, wenn es sein Terminkalender zulässt. Das ist ein Riesen- signal an alle, die hier arbeiten.

Auch von Flicks Gedankengut ist sehr viel intergriert. Tobias haupt

Mit der Installierung von Standardtrainer Mads Buttgereit zeichnet Flick auch für eine der jüngsten Innovationen verantwortlich: Buttgereit setzt auf den Trackman, um die Freistoßtechnik der Spieler zu verbessern.

Der Trackman kommt aus dem Golf und ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man Technologien aus anderen Sportarten auf den Fußball transferieren kann. Im Golf geht es um die perfekte Schwungtechnik für den idealen Treffpunkt des Balles. Übertragen auf den Fußball geht es um den optimalen Freistoß. Also den Anlauf, den Spin, die Geschwindigkeit, die Fußhaltung, den Treffpunkt - all das kommt ja zusammen für die ideale Flugbahn des Balles. Diese Parameter macht der Trackman mess- und objektivierbar. Nachzuweisen, dass es wirklich einen Effekt hat, und das Wissen mit der Fußballfamilie zu teilen, ist dann Aufgabe der Experten unseres Tech Labs.

Ist der Nutzen des Trackmans belegt?

Er ist noch in der Testphase, fand bisher nur bei der A-Mannschaft Anwendung. Wir wollen die Tests ausweiten auf andere Teams und das Wissen, ausgehend von der A-Mannschaft, innerhalb des Systems teilen. Umgekehrt trägt das Performance Center als Impulsgeber auch initiativ Technologien an die Teams heran.

Es gibt keine bessere Regenerationsmöglichkeit als guten Schlaf

Was konkret?

Ein Beispiel ist der Schlafring, den viele unserer Mannschaften inzwischen nutzen. Vorreiter war die Formel 1, deren Fahrer sich bei einem dicht gedrängten Terminkalender sehr stark mit der Problematik Jetlag auseinandersetzen müssen. Für unsere Mannschaft wird Schlaf gerade mit Blick auf die WM in Katar ein großes Thema sein, speziell wegen der kurzen Vorbereitungszeit und hohen Belastung. Wissenschaftlich ist nachgewiesen: Es gibt keine bessere Regenerationsmöglichkeit als guten Schlaf. Dabei wurde dieser Aspekt im Fußball lange stiefmütterlich behandelt, wir haben ihn in den Fokus gerückt. Es gibt technologische Hilfsmittel, die eine Vielzahl an Daten erfassen, aus denen sich die Schlafqualität ermitteln lässt. Der Oura-Ring hat in unseren Analysen am besten abgeschnitten. Wegen der Genauigkeit und weil er den Alltag der Spieler nicht einschränkt.

DFB-Campus Neubau in Frankfurt am Main. Thomas Boecker/DFB

Besteht nicht irgendwann die Gefahr, vor lauter Technologie das Wesentliche aus den Augen zu verlieren?

Wir verstehen Technik nicht als Selbstzweck, sondern setzen sie als konkrete Unterstützung nur ein, wo sie wirklich ein Problem in der Praxis löst. Das Schöne am Fußball: Der Faktor Mensch bleibt am allerwichtigsten. In anderen Sportarten wie Skifahren, Bob oder der Formel 1 ging die Entwicklung lange dahin: Wer das beste Material hatte, gewann in der Regel das Rennen. Im Fußball gewinnst du nicht, weil du die besten Schuhe hast oder das beste Trikot. Technik kann helfen, die besten Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber wenn die Technik ein Problem nicht löst, dann verfolgen wir sie nicht weiter.

Zum Beispiel?

2019 waren wir mit Sportverantwortlichen der Bundesliga im Rahmen unserer Leadership-Reise in den USA. Bei der NASA haben wir ein spezielles Fitnessgerät für Astronauten kennengelernt. Dank einer Kühlfunktion lässt sich darauf intensiv trainieren, ohne Muskelkater zu bekommen. Fredi Bobic und ich haben das ausprobiert und waren beeindruckt. Also haben wir zwei solcher Geräte nach Frankfurt geholt und sie gemeinsam mit der Eintracht getestet. Ergebnis: Die Spieler hatten Spaß, es gab aber keinen nachweisbaren Mehrwert für die Fußballfitness. Damit war das Thema für uns erledigt. Außerdem gilt immer: Eine Technik, die funktioniert, muss nicht überholt werden. Das verdeutlichen wir im Tech Lab gerne mit dem Bild der Weltmeister von 1954. Auch die haben schon mit Stollenschuhen gespielt - diese Technik hat den Zeittest absolut überstanden.

Ein positives Paradebeispiel ist für mich Sandro Wagner

Unter den 16 Teilnehmern am Lehrgang zur Trainer-Pro-Lizenz, die vorher Fußballlehrer-Lizenz hieß und die höchste Ausbildungsstufe im Erwachsenenbereich darstellt, findet sich kein namhafter Ex-Fußballer. Wollte keiner - oder schaffte keiner die Zulassung?

Es spielen mehrere Faktoren mit hinein. Der eine oder andere Ex-Profi hat sich beworben, es diesmal aber noch nicht geschafft. Was auch daran liegt, dass sich die Zugangsvoraussetzungen ein Stück verändert haben. Wir legen gesteigerten Wert auf praktische Trainererfahrung. In der Vergangenheit wollten Ex-Profis häufiger direkt als Fußballlehrer auf ihrer ersten Station einsteigen. Wir empfehlen: Gebt euch die Zeit zu lernen, sammelt die Erfahrung in den Vereinen. Ein positives Paradebeispiel ist für mich Sandro Wagner, der bei Bayern gespielt hat und in der Nationalmannschaft. Er hat trotzdem ganz bewusst gesagt: Ich muss als Trainer auch Fehler machen dürfen, um mich zu entwickeln. Also hat er bei der U 19 von Unterhaching angefangen, inzwischen trainiert er die Männer in der Regionalliga. Darauf aufbauend kann es Schritt für Schritt auf der Lizenztreppe weitergehen.

Es gibt prominente Gegenbeispiele, die direkt als Trainer erfolgreich waren.

Ausnahmetalente werden immer ihren Weg gehen. Wir haben aber untersucht: Wie ist die Entlassungsquote auf der ersten Profistation bei Trainern, die Profis waren und direkt auf oberster Ebene starteten, verglichen mit denen, die aus dem Amateurbereich hochgekommen sind. Signifikanter Unterschied: Die Ex-Profis wurden doppelt so oft entlassen auf der ersten Station. Eben weil du als junger Trainer zwangsläufig Fehler machst.

Wir wollen mehr Ex-Profis als Trainer - aber nicht um jeden Preis. Tobias Haupt

Konterkariert Ihr Ansatz nicht trotzdem das Bemühen, möglichst viele Ex-Profis als Trainer zu gewinnen?

Ganz im Gegenteil: Wir wollen definitiv mehr Ex-Profis als Trainer - aber nicht um jeden Preis. Sie helfen dem System Fußball vor allem dann, wenn sie top ausgebildet sind, sich die Zeit geben, zu lernen. Unabhängig davon: Profi-Erfahrung wird in unserem Credit-Points-System zur Zulassung bewusst hoch gewichtet.

Wie sehen da die Relationen aus?

Eine Saison als Bundesligaspieler wird mit fünf Punkten gewertet. Eine Saison als Cheftrainer in der Frauen-Bundesliga, der Männer-Regionalliga oder A-Junioren-Bundesliga beispielsweise mit 7,5 Punkten. Und für jedes absolvierte A-Länderspiel als Spieler kommt ein halber Punkt dazu. So ergibt sich das vollkommen objektive und transparente Bewerber-Ranking für die Pro Lizenz. Bei der Gelegenheit: Wir freuen uns auch über Ex-Profis, die gezielt Jugendlizenzen anstreben wie aktuell Bastian Reinhardt oder Jan Kirchhoff.

Sie sprechen gerne von der Fußball- Familie. Welche Rolle spielt die Basis im Kontext der DFB-Akademie?

Unmittelbar vor Corona waren wir als Direktion auf Tour durch die Regionalverbände. Wir wollten uns und unsere Gedanken vorstellen, aber ebenso die Erwartungen und kritische Stimmen von der Basis aufnehmen, ein gemeinsames Bewusstsein schaffen. Darüber habe ich vergangene Woche auch mit unserem neuen Präsidenten Bernd Neuendorf gesprochen. Wir wollen und müssen die Akademie für die Menschen aus dem Amateurfußball erlebbar machen. Es wird nicht bei der geplanten Wand im DFB-Campus bleiben, auf der die Wappen aller 25 000 deutschen Fußballvereine zu sehen sein werden. Wir müssen die 25 000 Vereine wirklich hierher bekommen. Ich bin überzeugt: Wer einmal durch unser Gebäude läuft, unser Performance Center sieht und die Menschen hier kennenlernt, der wird automatisch eine hohe Identifikation mit dem DFB-Campus entwickeln. Das muss der Weg sein, um die Basis wirklich mitzunehmen und sie profitieren zu lassen.