Ajorque-Verkauf momentan kein Thema

Ludovic Ajorque wird nach jetzigem Stand auch über den Januar hinaus bei Mainz 05 bleiben. Der Stürmer wird zwar mit Stade Renns in Verbindung gebracht. Doch unter anderem weil 05-Sturmhoffnung Nelson Weiper verletzt fehlt, will Maint den Franzosen nicht abgeben. Ohnehin habe es keine Anfrage oder dergleichen gegeben, sagt Sportdirektor Martin Schmidt: "Es ist noch kein Spieler auf uns zugekommen, der weg will."