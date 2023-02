Ajorque und das Schlüsselerlebnis im Trikot von Mainz 05

Die Freude von Ludovic Ajorque über sein erstes Bundesligator für Mainz 05 war riesig. Der 29-Jährige herzte jeden, den er erwischen konnte. FSV-Trainer Bo Svensson spricht sogar von einem Schlüsselerlebnis. Der junge Nelson Weiper knackte einen alten Rekord.

Das Glück des Tüchtigen war in der 49. Minute noch nicht auf der Seite von Ludovic Ajorque. Gladbach-Keeper Tobias Sippel hatte den Schuss des Franzosen abgewehrt, Sturmkollege Marcus Ingvartsen erzielte im Nachgang das zwischenzeitliche 2:0 für den FSV. Alles wie immer anscheinend, Ajorque hilft der Mainzer Mannschaft, selbst erzielt er aber keine Tore.

Das änderte sich in der 72. Minute, als der Franzose mit einem fulminanten Linksschuss den Ball in den Maschen versenkte. Es ist das erste Ligator des 29-Jährigen, der im Januar nach Mainz wechselte, seit Anfang September, damals traf er für seinen alten Klub Racing Straßburg. Zunächst ließ sich der 1,96-Meter-Hüne lediglich von den Mitspielern auf dem Feld beglückwünschen - dann setzte er zu einem Sprint zur Mainzer Bank an, um dort alle zu herzen, die irgendwie greifbar waren.

"Ich habe viel Vertrauen von der Mannschaft, vom Staff, vom Trainer bekommen, ich wollte mich bei allen bedanken", erzählte Ajorque später. "Tore sind für Stürmer sehr wichtig", sagte Coach Bo Svensson, "Ludo kam aus einer nicht so einfachen Situation aus Straßburg, wo er lange kein Tor gemacht hatte."

Weiper ist nun der jüngste Mainzer Bundesliga-Torschütze

Ajorque war aber nicht der einzige Premierentorschütze an diesem Tag, kurz vor dem Abpfiff ging Nelson Weiper in die Mainzer Bundesligageschichte ein: Mit 17 Jahren und 344 Tagen löste er André Schürrle als jüngsten Torschützen ab, der erstmals im September 2009 mit 18 Jahren und 317 Tagen getroffen hatte.

Svensson hofft auf "Schlüsselerlebnis" für den Neuzugang

Svensson hofft in Bezug auf Ajorque derweil, dass die zweite Halbzeit "für Ludo ein Schlüsselerlebnis war. Nicht wegen seines Tores, sondern dafür, wie es ist, als Stürmer zu spielen in Mainz". Im ersten Durchgang hing der wuchtige Angreifer ziemlich in der Luft. Nach dem Seitenwechsel standen die Außenverteidiger höher, das Anlaufen von Ajorque funktionierte besser und heraus kamen unter anderem die beiden Torchancen samt Treffer in der 49. und 72. Minute.

"Er hat in der ersten Halbzeit gearbeitet und ihren Berserker und in der zweiten Halbzeit geerntet. Unglaublich, wie er den Ball mit links und per Vollspann ins lange Ecke reingepflanzt und seine Klasse gezeigt hat", freute sich auch Sportdirektor Martin Schmidt über den Erfolg des Sechs-Millionen-Einkaufs. "Ich könnte mir vorstellen, dass wir demnächst einen selbstbewussteren Ludo sehen."