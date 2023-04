Ajorque: Physis, Instinkt, Technik und "ein richtig geiler Typ"

Ludovic Ajorque ist für die Traumtore zuständig bei Mainz 05. Beim 3:0 in Leipzig gelang dem Winterzugang ein sehenswerter Heber. Der Franzose sammelt in seinen ersten zehn Spielen sechs Scorerpunkte, was nur von Andreas Ivanschitz (10) und Lewis Holtby (9) überboten wird.

Ludovic Ajorque überzeugt bei den Mainzern mit starken Leistungen. IMAGO/Eibner