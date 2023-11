Ajorque kämpft in Mainz um mehr Einsatzzeiten

In der Rückrunde 2022/23 war Ludovic Ajorque im Trikot von Mainz 05 ein wichtiger Baustein zum Erreichen eines einstelligen Tabellenplatzes. Seitdem steckt der Franzose im Dauertief.

Nach etwas Anlaufzeit trumpfte der im Winter verpflichtete Sechs-Millionen-Mann von Racing Straßburg im Frühjahr mächtig auf. Mit sechs Toren und drei Vorlagen hatte Ludovic Ajorque maßgeblichen Anteil an einer Serie von zehn Spielen ohne Niederlage, die nach einem sensationellen 3:1 gegen den FC Bayern abrupt endete. Danach verabschiedete sich der 29-jährige Franzose zusammen mit einem Großteil der Mannschaftskollegen ins Dauer-Formtief, das in der vergangenen Woche zur Trennung von Trainer Bo Svensson führte.

Es folgte ein 2:0 gegen RB Leipzig, der erste Dreier nach 14 sieglosen Ligaspielen. Ajorques Anteil daran war relativ gering. Trainer Jan Siewert beorderte seine Nummer 17 erst in der 90. Minute aufs Feld, er sollte helfen, die fünfminütige Nachspielzeit unbeschadet zu überstehen. Zuletzt wurden die Einsatzzeiten von Ajorque eher kürzer als länger. Den Rang als Zentrumsstürmer hat ihn Karim Onisiwo abgelaufen, der gegen Leipzig beide Treffer vorlegte.

Der Saisonstart von Ajorque verlief persönlich wenig erfolgreich. Nachdem der 1,96-Meter-Stürmer in der 1. DFB-Pokalrunde Mainz per Elfmeter zum 1:0-Sieg bei der SV Elversberg geschossen hatte, versemmelte er wenige Tage später am 1. Spieltag bei Union Berlin (1:4) gleich zwei Elfmeter, womit er für ein Bundesliga-Novum sorgte. Mittlerweile ist Mainz auch das einzige Team, das 2023/24 noch nicht per Elfmeter traf.

Effizienz hat sich verbessert

Der FSV könnte im Abstiegskampf einen gut aufgelegten Ajorque gut gebrauchen. Mit seiner körperlichen Spielweise kann er die Bälle in der Spitze festmachen und leistet in Bestform auch gegen den Ball wertvolle Dienste. Außerdem stehen die Stürmerkonkurrenten Nelson Weiper und Jonathan Burkardt nach Operationen nach wie vor nicht zur Verfügung.

Die Zahl der Offensivspieler ist insgesamt eher gering, zuletzt fehlte noch Brajan Gruda wegen einer Wunde am Fuß. Umso wichtiger war, dass sich die Effizienz wieder verbessert hat. Aus lediglich vier Torchancen machten Jae-Sung Lee und Leandro Barreiro gegen Leipzig zwei Tore.