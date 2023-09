Ajorque, Caci und Barkok melden sich im Mainz-Training zurück

Elf Feldspieler konnte Mainz-Trainer Bo Svensson am Dienstag im Mannschafttraining begrüßen, darunter Ludovic Ajorque, Anthony Caci und Aymen Barkok, die zuletzt aus unterschiedlichen Gründen fehlten.

Ajorque hatte sich vor gut zwei Wochen beim Aufwärmen einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen, der ihn beim Auswärtsspiel in Bremen (0:4) zu einer Pause zwang. Am Dienstag absolvierte er fast die komplette Trainingseinheit, war auch in den Spielformen dabei. Lediglich die abschließenden Laufübungen sollte er laut Svensson nicht mitmachen. Auch Caci und Barkok schickte der Trainer nach 70 Minuten vom Platz. Caci hatte wegen einer Zahn-OP kürzertreten müssen, Barkok wegen muskulären Problemen. Dem Einsatz des Trios am Samstag gegen den VfB Stuttgart (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) scheint nichts mehr im Wege zu stehen.

Andreas Hanche-Olsen und Nelson Weiper absolvierten am Dienstag nur leichtes Lauftraining. Bei Hanche-Olsen waren in Bremen erneut Schmerzen am lädierten Sprunggelenk aufgetreten, Weiper erlitt bei Werder einen kleinen Muskelfaserriss. Für Hanche-Olsen könnte die Zeit bis zum Stuttgart-Spiel noch reichen, bei Weiper ist es eher unwahrscheinlich. Individualtraining machte auch Silvan Widmer, dessen Comeback wohl noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird. Der Langzeitverletzte Jonathan Burkardt befindet sich im Rehatraining.

Am Mittwoch beziehungsweise Donnerstag sollen dann auch die sechs abgestellten Nationalspieler wieder ins FSV-Training einsteigen. Bei Leandro Barreiro wird dann auch etwas psychologische Aufbauhilfe notwendig sein. Der 23-Jährige kassierte in seinem 50. Länderspiel für Luxemburg eine historische Niederlage. In der EM-Qualifikation verlor seine Mannschaft in Portugal mit 0:9. Außerdem sind Jae-Sung Lee mit Südkorea, Edimilson Fernandes mit der Schweiz, Brajan Gruda mit der U 21 des DFB sowie Phillipp Mwene und Karim Onisiwo mit Österreich unterwegs.