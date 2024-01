Ajax will Henderson zurück nach Europa holen

Erst im Sommer war Jordan Henderson unter großem Getöse und trotz viel Kritik nach Saudi-Arabien gewechselt, zu Al-Ettifaq. Nun ist der frühere Liverpool-Kapitän offenbar mit seiner Situation in der Wüste doch nicht so zufrieden wie erhofft, unter anderem das Spielniveau gefalle ihm nicht, heißt es. Wie unter anderem "The Athletic" vermeldet, arbeitet Ajax Amsterdam aktuell intensiv an einer Verpflichtung des 33 Jahre alten Engländers.