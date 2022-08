Ajax verbietet Fan-Plakate mit Trikotanfragen

"Bekomme ich dein Trikot?", steht meistens auf den Plakaten, die vor allem Kinder nach Fußballspielen in die Höhe halten. Nicht mehr bei Ajax Amsterdam.

Diesen Anblick wird es in der Johan-Cruyff-Arena künftig nicht mehr geben. imago images/Pro Shots

Oft sind sie kreativ gestaltet, die zumeist von Kindern hochgestreckten Plakate, mit denen diese das Trikot ihrer Lieblingsspieler erfragen. Aber sie werden auch immer mehr und bisweilen immer störender, wie nicht nur vermehrt in den sozialen Medien zu lesen ist, sondern nun auch in einer Erklärung von Ajax Amsterdam an seine Anhängerschaft.

Nach dem niederländischen Supercup gegen PSV Eindhoven (3:5), als der Meister bereits etliche dieser Plakate eingesammelt hatte, hat er sie in der Johan-Cruyff-Arena ab sofort verboten. Das vermeldeten niederländische Medien am Dienstag. Die Gründe für das Verbot sind unterschiedlich und teilweise amüsant.

Einerseits bestehe die Gefahr, dass die leicht entflammbaren Plakate Feuer fangen, soll Ajax argumentieren. Andererseits wolle man verhindern, dass die eigenen Spieler zu oft in ein schlechtes Licht gerückt werden, weil sie den vielen Anfragen kaum noch nachkommen könnten.

Ein weiterer Kritikpunkt an dieser "Masche" ist die Tatsache, dass viele dieser Trikots später für viel Geld auf verschiedenen Verkaufsportalen veräußert werden.