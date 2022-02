"Ajax hat mir nicht geholfen": Tagliafico tritt nach geplatztem Barça-Wechsel nach

Der FC Barcelona wollte Nicolas Tagliafico, Nicolas Tagliafico wollte zum FC Barcelona. Doch der Deal scheiterte an Ajax Amsterdam - zum Unmut des Argentiniers.

Auf kaum einer Position tun sich die Topklubs schwerer, geeignete Spieler zu finden als auf der des Linksverteidigers. Barcelona hat dieses Problem zwar noch nicht, aber in absehbarer Zeit: Stammhalter Jordi Alba ist bereits 32 Jahre alt, im März wird er 33. Ein Nachfolger? Im aktuellen Kader nicht in Sicht. Und so spielt fast immer Jordi Alba bei den Katalanen. Auf 23 Pflichtspiele kommt er trotz einiger Verletzungspausen in der laufenden Saison.

In der Wintertransferperiode warf Barcelona ein Auge nach Amsterdam, um Alba zumindest mal ein wenig zu entlasten. Nicolas Tagliafico hieß das Objekt der Begierde, doch Ajax ließ den 29-Jährigen nicht ziehen. "Es war schwierig, Nico zu halten", sagte Ajax-Sportdirektor Marc Overmars. "Ich wünsche Nico das Beste, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir uns nicht selbst ins Bein schießen."

Aussagen, die doch ein wenig irritieren, denn Tagliafico spielt bei Ajax aktuell keine Rolle. Der 36-malige Nationalspieler kam in dieser Saison nur auf zehn Ligaspiele - eines von Beginn an. An Daley Blind kommt er nicht vorbei. "Natürlich ist es schade für ihn, denn Barcelona hat immer noch einen fantastischen Namen. Das ist jetzt nicht gut für ihn, dass er weniger bei uns spielt, aber ein Transfer war nicht zu erwarten", sagte Overmars.

Für mich war das eine einzigartige Chance. Nicolas Tagliafico

Tagliafico fand es etwas mehr als schade. "Für mich war das eine einzigartige Chance", twitterte er, offenbar mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch. "Das war eine traumhafte Gelegenheit, aber der Verein hat mir trotz allem nicht geholfen." Tagliafico, seit 2018 bei Ajax, sei "enttäuscht. Ich habe das Gefühl, dass mir meine Professionalität geschadet hat."

Tagliaficos Vertrag läuft noch bis Sommer 2023, doch schon im kommenden Sommer könnten sich die Wege wohl trennen. Ob der Traum doch noch in Erfüllung geht?