De Jongs richtige Antwort: BVB-Gegner Eindhoven verhindert erste Liga-Niederlage

Auch nach dem direkten Duell trennen Ajax Amsterdam und die PSV Eindhoven weiter 21 Punkte in der Eredivisie. Der niederländische Rekordmeister brachte den Spitzenreiter zwar in Bredouille, beim 1:1 aber nicht zu Fall.

Diese Situation vor dem 20. Spieltag hätte sich PSV wohl nicht einmal erträumt: Mit 18 Siegen aus 19 Spielen führte Eindhoven die Eredivisie an. Vor dem Gastspiel in Amsterdam lag die Mannschaft von Trainer Peter Bosz sagenhafte 21 Punkte vor Ajax. Für die Hausherren ging es neben drei Zählern auch darum, dem Rivalen die erste Liga-Niederlage in dieser Saison beizubringen.

Und beim Ajax-Debüt von Winter-Neuzugang Jordan Henderson, der das Projekt in Saudi-Arabien für beendet erklärt hatte, legten die Hausherren entsprechend los. Nach einem cleveren Konter legte Ex-Leipziger Brobbey nach vermeintlich vertaner Chance im richtigen Moment zu Berghuis, der Gegenspieler Boscagli tunnelte und zum 1:0 einschoss (19.).

Kurz darauf musste die Mannschaft von Cheftrainer John van't Schip allerdings einen personellen Rückschlag hinnehmen, für den verletzten Rensch kam Ex-Stuttgarter Sosa ins Spiel (28.). Und PSV nutzte prompt die unsortierte Hintermannschaft der Hausherren: Saibari flankte von links an den ersten Pfosten, wo sich Ex-Gladbacher de Jong behauptete und per Direktabnahme Ex-Frankfurter Ramaj im Ajax-Tor überwand (34.).

Benitez verhindert zweimal Ajax' Lucky Punch

Nach dem Seitenwechsel wurden gefährlichere Aktionen vor den Toren seltener: Bakayoko näherte sich wuchtig an, doch Ramaj verhinderte den Rückstand (57.). Kurz darauf schraubte sich de Jong in die Höhe, köpfte den Ball aber links am Tor vorbei (69.). Fast im Gegenzug ließ Brobbey eine aussichtsreiche Gelegenheit aus (71.).

So richtig Fahrt nahm die Partie nochmal in der Nachspielzeit auf, als Ajax zwei dicke Möglichkeiten auf den Lucky Punch hatte, doch PSV-Keeper Benitez rettete gegen Taylor und Hato sehenswert (90.+1/90.+4).

Am Ende hatte das 1:1 Bestand, durch das PSV in der Liga ungeschlagen bleibt. Die Bosz-Elf, die am 20. Februar das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Borussia Dortmund bestreitet, ist am 11. Februar im Auswärtsspiel beim FC Volendam gefordert. Ajax tritt am gleichen Tag beim SC Heerenveen an.