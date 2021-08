4:0 in Amsterdam: PSV zeigt Ajax im Supercup die Grenzen auf

Der erste Titel in den Niederlanden geht nicht an Ajax Amsterdam: Im heimischen Stadion erwischte der Meister einen rabenschwarzen Abend, den PSV Eindhoven eiskalt ausnutzte.

In den niederländischen Supercup ging Meister und Pokalsieger Ajax Amsterdam in der heimischen Johan Cruijff ArenA als Favorit. Viel mehr hätte für das Team von Trainer Erik ten Hag aber alleine schon in den ersten 45 Minuten nicht schiefgehen können.

Die PSV Eindhoven, die ihre Frühform bei den jüngsten Siegen in der Champions-League-Qualifikation gegen Galatasaray (5:1) und Midtjylland (3:0) unterstrich, legte einen Blitzstart hin. Nach nur zwei Minuten zog der erst 19-jährige Madueke von der rechten Seite an zwei Gegenspielern vorbei, drang in den Strafraum und vollstreckte eiskalt ins rechte untere Eck. Wenig später feierten die Ajax-Fans dann den vermeintlichen Ausgleich, als Mwenes verunglücktem Einwurf acht Stationen folgten, an deren Ende Haller einschob. Allerdings hatte der Vorlagengeber des ehemaligen Eintracht-Torjägers im Abseits gestanden - der VAR kassierte den Treffer ein.

Tagliafico brennen die Sicherungen durch

Also trat Top-Talent Madueke wieder auf den Plan, wurde von Zahavi bedient und schloss diesmal mit seinem schwächeren Rechten ins kurze Eck ab - 2:0 (29.). Bei Ajax wuchs daraufhin der Frust, der sich in Minute 40 in einer einzigen Aktion kanalisierte: Linksverteidiger Tagliafico grätschte Ex-Salzburger Ramalho rücksichtslos und rüde um. FIFA-Referee Björn Kuipers blieb keine andere Wahl, als den Argentinier mit glatt Rot vom Platz zu schicken.

Mit dem Seitenwechsel holte Ajax-Coach ten Hag mit Ex-Bremer Klaassen einen Routinier vom Feld, weil diesem ebenfalls ein Platzverweis drohte. Auf eine Antwort des Favoriten warteten die Heimfans vergeblich, stattdessen ließ PSV-Kapitän van Ginkel die Vorentscheidung liegen (64.).

Götze trifft - Rekordsieger PSV baut Vorsprung aus

Diese besorgte zwölf Minuten später Joker Vertessen, der nach einem tollen Dribbling den Doppelpass mit Gakpo nutzte, um die Kugel flach im kurzen Eck unterzubringen. Der Schlusspunkt war Weltmeister Götze vorbehalten, der die Kugel im Fallen ins rechte obere Eck zum 4:0-Endstand schlenzte (89.). Für Rekordsieger Eindhoven war es der zwölfte Triumph in diesem Wettbewerb. Ajax (neun Titel) verpasste es derweil, den Rückstand auf PSV zu verkürzen.

Ajax startet am nächsten Samstag (21 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Nijmegen in die Liga. Eindhoven hat bereits am Dienstag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) das Rückspiel in Midtjylland vor der Brust.