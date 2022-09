Ajax bleibt ohne Punktverlust: Tadic und Kudus glänzen gegen Heerenveen

Ajax Amsterdam feiert nach dem 4:0 in der Königsklasse gegen die Glasgow Rangers den nächsten deutlichen Sieg. Der Primus bezwang Heerenveen, das zuvor erst ein Gegentor kassiert hatte, mit 5:0.

Trotz eines großen Umbruchs startete Ajax Amsterdam gut in die Spielzeit. Neben fünf Siegen in der Liga feierten die Amsterdamer unter der Woche auch einen 4:0 in der Champions League gegen die Glasgow Rangers. Mit dem Selbstvertrauen starteten die Hausherren, bei denen Klaassen für Berghuis begann, in die Partie und knackten bereits früh das Abwehrbollwerk vom SC Heerenveen, das zuvor nur ein Gegentor hatte hinnehmen müssen: Tadic hob die Kugel auf Klaassen, der aus kurzer Distanz einköpfte (4. Minute).

Die knappe Führung reichte den Gastgebern aber noch nicht: Amsterdam drängte auf den nächsten Treffer und drückte den SCH tief in dessen Hälfte. Zwangsläufig erhöhte Taylor nach einer guten Viertelstunde durch einen Distanzschuss auf 2:0 (16.). Erneut war Tadic beteiligt, der den Mittelfeldspieler bei einer Freistoßvariante an der Sechzehnerkante bedient hatte.

Timossi Andersson verpasst den Anschlusstreffer

Im Anschluss schalteten die Hausherren aber zwei Gänge zurück, sodass Heerenveen auch mal zur Entfaltung kam. Die Gäste setzten immer mal wieder Nadelstiche, verpassten aber aufgrund der fehlenden Kaltschnäuzigkeit den Anschlusstreffer. Die größte Möglichkeit vergab Timossi Andersson, der im Eins-gegen-eins an Pasveer scheiterte (35.), sodass es mit dem 0:2 in die Pause ging.

Wie schon in Durchgang eins, eröffnete Amsterdam auch die zweite Hälfte mit einem Treffer. Nach einer Ecke von Tadic landete der Ball bei Kudus, der aus der Drehung zur Vorentscheidung traf (48.). Der Ghanaer legte auch noch sein zweites Tor nach. Nachdem sowohl Klaassen als auch Tadic in einer Szene gleich doppelt den nächsten Treffer verpassten (54.), schob Kudus zum 4:0 ein (59.). Den Schlusspunkt setzte dann aber ein Joker: Brobbey nutzte einen Tadic-Steilpass zum 5:0-Endstand (70.). Somit verlief auch der Einstand von Ex-Hoffenheimer Grillitsch, der in der letzten halben Stunde mit auf dem Platz stand, erfolgreich.

Ajax weiter ohne Punktverlust

Während Ajax damit ohne Punktverlust blieb, mussten Heerenveen die erste Saisonniederlage hinnehmen. Der Meister führt als schon wieder die Tabelle an und hat nach sechs Spieltagen eine Tordifferenz von 21:3.