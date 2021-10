5:1 in Amsterdam: Dortmunds U 19 zerlegt Ajax im Spitzenspiel

Nach dem 0:0 gegen Sporting Lissabon wollte der Nachwuchs der Borussia beim punktgleichen Tabellenführer aus Amsterdam wieder treffen - und tat dies eindrucksvoll. Dank eines deutlichen 5:1-Erfolgs hat der BVB die Tabellenführung in Gruppe C übernommen.

In Amsterdam entwickelte sich von Beginn an ein munteres Spiel, in dem beide Mannschaften ihre technischen Fähigkeiten mehrfach unter Beweis stellten. Für das erste Tor des Nachmittags sorgte der BVB, der durch einen Kopfball von Fink in Führung ging (18.). Ajax taute dann aber mehr und mehr auf und schnürte die Borussia per sehenswertem Kombinationsspiel regelrecht ein. Folgerichtig erzielten die Niederländer den Ausgleich, nachdem Banel eine scharfe Hereingabe von Aning über die Linie drückte (24.).

Ajax kam immer wieder über die linke Seite über Arning, der Cisse das ein oder andere Mal davonlief und so immer wieder gefährlich im Dortmunder Strafraum auftauchte. Gegen die steigende Dominanz der Hausherren setzte der BVB dann den erneuten Führungstreffer: Thaqi musste eine verlängerte Ecke am zweiten Pfosten nur noch einköpfen (33.). Kurz zuvor hatte Rijkhoff bereits das 2:1 auf dem Fuß, der Angreifer scheiterte aus kurzer Distanz aber an de Graaf (32.).

Zwei Konter und ein direkter Freistoß

Der BVB stand nun defensiv besser - und konterte in der 40. Minute wie aus dem Lehrbuch: Bamba trieb den Ball in hohem Tempo in die Hälfte von Ajax und schickte dann Fink in den Strafraum. Der Schweizer schlug einen Haken und schloss trocken ins kurze Eck ab. Dass es mit 3:1 in die Kabinen ging, hatte Dortmund dem linken Pfosten zu verdanken, denn Banel zielte in der 42. Minute einen Tick zu ungenau.

Der zweite Durchgang hatte deutlich weniger Highlights zu bieten, da sich Dortmund zunächst aufs Verteidigen beschränkte und Ajax nach vorne kaum etwas einfiel. Der BVB konnte das Ergebnis dennoch in die Höhe schrauben, da Rothe einen blitzsauberen Konter über Cisse und Fink abschloss (68.) sowie Lütke-Frie einen Freistoß direkt verwandelte (70.).

Der BVB übernimmt dank des 5:1 nun die Tabellenführung in Gruppe C und empfängt am 3. November (15.30 Uhr) Ajax Amsterdam zum Rückspiel.

Tore und Karten 0:1 Fink (18', Kopfball, Gürpüz) 1:1 Banel (24', Rechtsschuss, Aning) 1:2 Thaqi (33', Kopfball, Rijkhoff) 1:3 Fink (40', Rechtsschuss, Bamba) 1:4 Rothe (68', Linksschuss, Fink) 1:5 Lütke-Frie (70', direkter Freistoß, Linksschuss) Ajax Amsterdam Tom Gerard de Graaff (69. ) Ajax De Graaf - Gooijer, Aertssen, Milovanovic , Aning - Vos , Agougil , Hlynsson - Misehouy , Rasmussen, Banel Ajax Aufstellung De Graaf - Gooijer, Aertssen, Milovanovic , Aning - Vos , Agougil , Hlynsson - Misehouy , Rasmussen, Banel Einwechslungen 61. Jermoumi für Milovanovic 61. Sarfo für Banel 71. Jensen für Agougil 83. Brandes für Vos 83. Dall für Misehouy Reservebank Jorrel Hato, Sten Kremers Dortmund Ostrzinski - Cisse, Thaqi , Kleine-Bekel, Rothe - Kamara , Lütke-Frie , Bamba , Gürpüz - Fink , Rijkhoff Dortmund Aufstellung Ostrzinski - Cisse, Thaqi , Kleine-Bekel, Rothe - Kamara , Lütke-Frie , Bamba , Gürpüz - Fink , Rijkhoff Einwechslungen 55. Collins für Bamba 71. Mengot für Rijkhoff 80. Walz für Kamara 80. El-Zein für Gürpüz Reservebank Dudek (Tor), Husseck, Nwachukwu Trainer: Tullberg Schiedsrichter-Team Kristoffer Karlsson Schweden

61. Sarfo für Banel

71. Jensen für Agougil

83. Brandes für Vos

83. Dall für Misehouy Reservebank Jorrel Hato, Sten Kremers Dortmund Ostrzinski - Cisse, Thaqi , Kleine-Bekel, Rothe - Kamara , Lütke-Frie , Bamba , Gürpüz - Fink , Rijkhoff Dortmund Aufstellung Ostrzinski - Cisse, Thaqi , Kleine-Bekel, Rothe - Kamara , Lütke-Frie , Bamba , Gürpüz - Fink , Rijkhoff Einwechslungen 55. Collins für Bamba

71. Mengot für Rijkhoff

80. Walz für Kamara

80. El-Zein für Gürpüz Reservebank Dudek (Tor), Husseck, Nwachukwu Trainer: Tullberg Schiedsrichter-Team Kristoffer Karlsson Schweden Schiedsrichter-Team Kristoffer Karlsson Schweden

