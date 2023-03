Ajax Amsterdam zeigt Interesse an Mislintat

Im Dezember weigerte sich Sven Mislintat, das Angebot einer Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart anzunehmen und verließ den Bundesligisten. Seither wird der Kaderplaner von unterschiedlichen Klubs umworben. Aktuell von Seiten von Ajax Amsterdam.

Seit über einem Jahr ist Ajax auf der Suche nach einem Nachfolger für Marc Overmars, der am 6. Februar 2022 sein Amt als Sportdirektor beim niederländischen Aushängeschild niedergelegt hat. Grund waren Sexismus-Vorwürfe gegen den früheren Nationalspieler, der 2010 seine Spielerkarriere beendet und es über einen anfänglichen Praktikumsposten in der Nachwuchsabteilung des Klubs bis zum Sportdirektor (2012 bis 2022) gebracht hatte. Overmars soll unangebrachte Nachrichten, so der Wortlaut des Vorwurfs, an Mitarbeiterinnen versendet haben.

Der vielfache nationale und internationale Meisterspieler ist mittlerweile für den belgischen Erstligisten Royal Antwerpen tätig, während Ajax sich mit der Verpflichtung eines Nachfolgers schwertut. Nachdem Wunschkandidat Julian Ward vom FC Liverpool laut niederländischen Medien in dieser Woche bei General Manager Edwin van der Sar abgesagt habe, sind die Verantwortlichen des Rekordmeisters aus der Hauptstadt auf Mislintat zugegangen. Laut Voetbal International und De Telegraaf habe man bereits Kontakt zum früheren VfB-Sportdirektor aufgenommen.

Vom früheren Vorstandsvorsitzenden und Sportvorstand der VfB AG, Thomas Hitzlsperger, verpflichtet, hatte Mislintat gemeinsam mit Trainer Pellegrino Matarazzo nach dem Abstieg 2019 den Traditionsklubs aus der Bundesliga wieder auf die Beine gestellt und in die Erstklassigkeit zurückgeführt. Nach der Last-Minute-Rettung in der Nachspielzeit gegen den 1. FC Köln (2:1) konnten sich die Schwaben auch in dieser Saison nicht aus dem Abstiegskampf heraushalten.

Falls Mislintat nicht kommt: Interesse an einem Sportdirektor aus Deutschland

Mislintat und Hitzlsperger-Nachfolger Alexander Wehrle konnten sich im vergangenen Dezember nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Der Kaderplaner wollte das Angebot nicht annehmen, das eine Einschränkung seiner Machtbefugnisse beinhaltet hätte. In dem Fall, dass er die Offerte aus Amsterdam ebenfalls ausschlagen sollte, sind die Niederländer an einem anderen, bisher nicht bekannten Sportdirektor aus Deutschland interessiert.