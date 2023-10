Aiwu in Birmingham weiter nur Bankdrücker

ÖFB-Legionär Emanuel Aiwu kommt beim englischen Zweitligisten Birmingham City nicht zum Zug. Obwohl die "Blues" in den letzten drei Wochen sechs Ligaspiele hatten, durfte der Ex-Rapidler nur einmal kurz auf's Feld.

Aiwu am Weg zur Bank. IMAGO/Action Plus

Im Sommer sorgte der ehemalige ÖFB-U-21-Teamspieler Emanuel Aiwu mit seinen Ambitionen künftig für Nigeria auflaufen zu wollen und mit seiner langen Suche nach einem neuen Klub für Schlagzeilen. Mittlerweile ist es um den Ex-Rapidler bei Birmingham City aber still geworden. Aiwu kam in der Championship in den ersten elf Spieltagen nur zu einem Kurzeinsatz.

Freitagabend beim 3:1-Sieg über West Bromwich saß Aiwu erneut auf der Bank. Es war das letzte Ligaspiel vor der Länderspielpause und bereits das sechste in den vergangenen drei Wochen. Und selbst in dieser Phase hat Birmingham-Trainer John Eustace den Ex-Rapidler nur einmal eingewechselt, nämlich beim 4:1-Heimsieg gegen Huddersfield Town am Dienstag in der 88. Spielminute.

Der von Serie-A-Absteiger Cremonese geliehene Aiwu kommt schlicht an den beiden starken Innenverteidigern Kevin Long und Dion Sanderson nicht vorbei, die als einzige Feldspieler neben Krystian Bielik bislang immer in der Startelf von Birmingham standen.

Im Gegensatz zum Vorjahr hält Eustace an der Viererkette fest und der routinierte Long (33) und der kopfballstarke Sanderson (23) harmonieren im Abwehrzentrum sehr gut. Birmingham hat erst elf Gegentore erhalten. Lediglich Sunderland kassierte bislang noch weniger Treffer, nämlich acht in zehn Spielen. Marc Roberts (33), der bereits seit 2017 bei Birmingham City unter Vertrag steht, teilt Aiwus Bankdrücker-Schicksal. Letzte Saison kam der englische Innenverteidiger auf 25 Liga-Einsätze. Aktuell steht bei ihm noch die Null.

Keine Eile

Vor wenigen Tagen attestierte Eustace in der "Birmingham Mail" Aiwu noch großen Trainingseifer und prognostizierte, dass seine Zeit bald kommen werde: "Er wird für uns ein Top-Spieler werden. Aber wir haben keine Eile." Würde Eustace wieder auf eine Dreierkette zurückkehren, stiegen Aiwus Chancen rapide, dann wäre er links wohl gesetzt.

Gänzlich neu gemischt könnten die Karten werden, sollte Eustace der Ruf der Glasgow Rangers ereilen. Der schottische Spitzenklub ist nach dem Rauswurf von Michael Beale auf Trainersuche. Eustace werden in diversen Medien Außenseiterchancen eingeräumt.