Aiwu heuert bei Sturm Graz an

Nach zwei direkt aufeinander folgenden Abstiegen im Ausland kehrt Emanuel Aiwu wieder in die heimische Bundesliga zurück.

Emanuel Aiwu kommt nach seinem Abstieg mit Cremonese in die zweitklassige Serie B (2023) und seinem Abstieg mit Birmingham City in die drittklassige League One (2024) wieder in die österreichische Bundesliga zurück und hat bei Meister Sturm Graz einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschrieben. Von 2017 bis 2022 hatte er für Admira Wacker und SK Rapid schon 106 Bundesliga-Spiele bestritten gehabt.

"Mit Emanuel Aiwu konnten wir unseren absoluten Wunschspieler für die Innenverteidigung verpflichten. Emanuel ist immer noch ein junger Spieler, der aber in der extrem kompetitiven zweiten englischen Liga und vor allem in der europäischen Topliga Serie A schon sehr viel Erfahrung sammeln konnte", freut sich Sturmst Geschäftsführer Sport, Andreas Schicker, über die Verpflichtung des 23-Jährigen.

"Nachdem ich in Italien und England wertvolle Erfahrungen sammeln konnte, freu ich mich jetzt extrem darauf, bei einem österreichischen Topverein wie dem SK Sturm wieder in der Heimat zurück zu sein. Sturm hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung genommen", weiß Aiwu.