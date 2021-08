Aito legt Sabbatical ein - Gonzalez übernimmt Chefrolle bei Alba

Alba Berlin vermeldet einen Trainerwechsel. Weil Aito Garcia Reneses ein Sabbatical einlegt, rückt Israel Gonzalez nach.

Es ist kein harter Schnitt für Alba, wenn Gonzalez die Chefrolle übernimmt. Der 46-jährige Spanier arbeitet schon jahrelang im Trainerstab der Berliner und folgt nun auf seinen 74-jährigen Landsmann, der eine Pause einlegt. Seit vergangenem November ist Gonzalez bereits sogenannter "Associate Headcoach", um Aito zu entlasten - er wird in seinem laufenden Vertrag befördert, wie die "Albatrosse" am Dienstag melden.

Aito und Gonzalez gewannen in den vergangenen vier Jahren mit Alba zweimal die Meisterschaft, einmal den BBL-Pokal und erreichten 2018/19 das Finale des EuroCup.

Sportdirektor Himar Ojeda spricht in der offiziellen Verlautbarung dennoch von einem "neuen Kapitel", das Alba aufschlage: "Diesen Schritt haben wir langfristig vorbereitet, angefangen mit seiner Rolle als Assistenztrainer und dann mit dem Wechsel zum Associate Headcoach im vergangenen Herbst. Israel hat ein großes Spielverständnis, er teilt unsere Basketball-Idee und unsere Werte im Verein." Für Aito werde in Berlin immer eine Tür offen stehen.

"Schönes und begeisterndes Spiel" fortführen

Der neue Cheftrainer zeigte sich glücklich, "nun Headcoach dieses großartigen Klubs zu sein". Sein Vorhaben am Ostbahnhof sei, "dieses schöne und begeisternde Basketballspiel" weiter voranzubringen, wieder mit Publikum. "Es wird überwältigend sein, endlich wieder vor voller Halle zu spielen, wenn es die Umstände erlauben."

Vorgänger Aito sprach seinerseits von einer tollen Zeit in Berlin. "Ich habe es genossen in dieser Stadt, in diesem Klub, mit den Fans und vor allem mit den Menschen, mit denen ich jeden Tag gearbeitet habe", sagte der scheidende Trainer. "Jetzt ist die Zeit für mich gekommen, als Coach eine Pause einzulegen und meine Batterien wieder aufzuladen. Ich freue mich sehr für Israel, dass er die Position des Alba-Cheftrainers übernimmt."

Während einer Corona-Erkrankung von Aito hatte Gonzalez das Team bereits über knapp einen Monat alleine gecoacht und trotz verletzungsbedingter Ausfälle einiger Schlüsselspieler zu sieben Siegen in elf Spielen geführt.