Aitana gekrönt: FIFA zeichnet beste Spielerinnen der WM aus

Wie bei jedem Turnier wurden auch nach dem Finale der Frauen-Weltmeisterschaft in Down Under die Toptorschützin, die beste Spielerin, Torhüterin und das größte Talent ausgezeichnet. Gleich drei Preisträgerinnen hatten im Endspiel auf dem Rasen gestanden.

Wurden für ihre starken Leistungen bei der WM ausgezeichnet: Aitana Bonmati (l.) und Mary Earps. IMAGO/Shutterstock