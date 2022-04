Aigner und Kircicek fehlen Chemnitz im April

Der Chemnitzer FC muss in den kommenden Wochen auf Lukas Aigner und Furkan Kircicek verzichten - beide Spieler zogen sich einen Muskelfaserriss zu.

Der Chemnitzer FC vermeldete am Dienstag vor der Partie beim FC Eilenburg zwei Ausfälle. Außenverteidiger Lukas Aigner und Offensivspieler Furkan Kircicek zogen sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und "fallen für die kommenden Spiele aus". "Beide Spieler haben in den letzten Monaten gezeigt, welchen Wert sie für die Mannschaft haben. Der Ausfall von Furkan und Lukas schmerzt deshalb und mit Blick auf die vielen Spiele im April sehr. Wir hoffen, dass sie uns schon bald im Saisonendspurt wieder zur Verfügung stehen können", wird Marc Arnold, Geschäftsführer Sport des Chemnitzer FC, in der Vereinsmitteilung zitiert.

Für das Team, das von Ex-Profi Christian Tiffert (u.a. Kaiserslautern) trainiert wird, geht es in dieser Spielzeit praktisch um nichts mehr. Der Abstand auf Germania Halberstadt beträgt 25 Punkte und der Rückstand auf den Spitzenreiter BFC Dynamo 17 Zähler - am Samstag verloren die Chemnitzer gegen den Tabellenführer mit 1:3. In dieser Partie musste Aigner verletzungsbedingt bereits nach 18. Minuten ausgewechselt werden.

Kircicek ist der zweitbeste CFC-Torjäger der laufenden Saison

Ansonsten gehört der Außenverteidiger zu den "Dauerbrennern" - gemeinsam mit Tim Campulka absolvierte der 25-Jährige die meisten Ligaspiele für den CFC in dieser Saison (29). Während Aigner die Tore verhindert, ist Kircicek für Treffer zuständig. Der Offensivspieler ist in der Liga nach Kevin Freiberger der beste Torjäger seiner Mannschaft (sieben Tore).