Ai Mori sticht Garnbret aus

Janja Garnbret kletterte im Lead-Finale bis zum Topgriff, doch Ai Mori legte nach und holte sich den WM-Titel aufgrund der besseren Halbfinalplatzierung.

Das spannende Lead-Finale am Sonntagabend wurde eigentlich am Mittag entschieden, denn im Halbfinale kletterte Ai Mori fünf Griffe weiter (52) als Janja Garnbret (47), so dass im Finale klar war: Die bessere Platzierung der beiden entscheidet über Gold oder Silber.

Bis die beiden Favoritinnen loslegten, hatten sich Garnbrets slowenische Teamkollegin Mia Krampl und die Südkoreanerin Chaehyun Seo als stärkte Kletterinnen erwiesen - Krampl fiel bei Griff 42 aus der Wand, Seo legte eine beachtliche 47+ hin.

Garnbret spürt den Druck - und hält Stand

Garnbret stieg mit dem Bewusstsein in die Route, dass sie oben ankommen musste, wenn sie Weltmeisterin werden wollte.

Und diesen Druck spürte die Olympiasiegerin von 2021 deutlich in den Armen. Schon im unteren Teil fehlte ihr der Rhythmus, bei einem weit aus der Wand herausstehendem Volumen musste sie mehrmals nachgreifen und verlor auch im weiteren Verlauf ihres Auftritts immer mal wieder einen Tritt.

Aber Garnbret wäre nicht die dominierende Figur der Frauen-Kletterszene, wenn sie mit diesen Schwierigkeiten klarkommen würde. Spätestens, also die 24-Jährige im oberen Teil der Wand ankam, hatte sie wieder diesen Flow, doch ihr lief ein wenig die Zeit davon - schließlich standen von den insgesamt sechs Minuten noch zwei Sekunden auf der Uhr, als sie ihr Seil nach Erreichen des obersten Griffs in den Karabiner klickte.

Mori mit Rhythmus zum Titel

Damit war es an Ai Mori, die Route zu toppen - und die xx-jährige Japanerin hielt dem Druck stand. Sie durchstieg die Route wesentlich flüssiger als Garnbret, war zu keiner Zeit in einer kritischen Phase und holte sich damit verdient den WM-Titel.

Das Ergebnis des Lead-Finals

1. Ai Mori (Japan) Top, Platz 1 im Halbfinale

2. Janja Garnbret (Slowenien) - Top, Platz 2 im Halbfinale

3. Chaehyun Seo (Südkorea) - 47+

4. Mia Krampl (Slowenien) - 42

5. Brooke Raboutou (USA) - 39+

6. Jessica Pilz (Österreich) - 39

7. Laura Rogora (Italien) - 36+

8. Miho Nonaka (Japan) - 32

9. Molly Thompson Smith - (Großbritannien) 26+

Auf www.alpin.de findet ihr Tipps, Tricks & Know-how im Berg- und Wandersport sowie ausführliche Tests zum benötigten Equipment - aktuell einen Vergleichstest von Trailrunning-Schuhen.

Mehr interessante Beiträge für Kletterer findet ihr unter www.alpin.de/klettern.