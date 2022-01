Ahonen-Comeback mit 44 - Friedrich verliert EM-Titel

Francesco Friedrich hat im letzten Viererbob-Weltcuprennen der Saison die erste Niederlage hinnehmen müssen. Auch Janne Ahonen sorgte für Schlagzeilen.

Der Lette Oskars Kibermanis war am Sonntag auf der Natureisbahn in St. Moritz 0,16 Sekunden schneller und schnappte Friedrich in der parallel ausgetragenen Europameisterschaft auch den Titel weg. EM- und Weltcup-Dritter wurde der Russe Rostislaw Gaitjukewitsch. Dafür sicherte sich der Doppel-Olympiasieger vom BRC Sachsen Oberbärenburg den Gesamt-Weltcup in der Königsklasse schon eine Woche vorher in Winterberg.

Am Tag zuvor hatte Friedrich das Rennen und die Kristallkugel im kleinen Schlitten gewonnen. Friedrich fuhr im Schweizer Engadin nicht mit seiner Olympia-Crew, da sein zuletzt verletzter Anschieber Alexander Rödiger seinen verdienten Abschied bekam. So saßen statt Thorsten Margis und Candy Bauer diesmal Rödiger und Martin Grothkopp im Bob. Rödiger hatte sich vor acht Wochen einen Bizepsmuskel abgerissen und nun das letzte Rennen seiner langen Karriere bestritten. Christoph Hafer vom BC Bad Feilnbach, der mit seinen Peking- Anschiebern Michael Salzer, Matthias Sommer und Tobias Schneider startete, landete auf Weltcup- und EM-Rang vier. Der für Stuttgart startende Berchtesgadener Johannes Lochner kam mit seiner Olympia-Crew Florian Bauer, Christopher Weber und Christian Rasp zeitgleich mit dem Kanadier Justin Kripps auf Weltcup-Rang fünf und EM-Rang vier.

Überraschungscoup mit 44: Ahonen bei Titelkämpfen Dritter

Vierschanzentournee-Rekordsieger Janne Ahonen hat aus dem Skisprung-Ruhestand heraus für eine sportliche Überraschung gesorgt. Der 44-Jährige, der vor mehr als drei Jahren seine aktive Karriere ein letztes Mal beendet hatte, belegte bei den finnischen Meisterschaften am Sonntag unerwartet den dritten Platz. Ahonen sprang in Lahti 110 und 116 Meter und musste sich nur Antti Aalto und Eetu Nousiainen geschlagen geben.

Erst in der vergangenen Woche war Ahonen noch als TV-Experte bei der Tournee in Bischofshofen vor Ort und gab als ehemaliger Athlet Interviews. Zumindest für große Teile der nationalen Konkurrenz scheint es bei ihm aber noch immer zu reichen.

Nach Podest in Laax: Snowboard-Star White vor fünftem Olympia-Start

Der Traum von Snowboard-Star Shaun White von seiner fünften Teilnahme an Olympischen Winterspielen scheint doch noch wahr zu werden. Nach seinem dritten Rang beim prestigeträchtigen Weltcup in Laax an diesem Wochenende darf der 35-Jährige auf einen Platz im Team der US-Amerikaner für den Saisonhöhepunkt in Peking (4. bis 20. Februar) hoffen. "Wir gehen nach China!", schrieb White bereits bei Twitter - und dankte Fans, Familie und Freunden für die Unterstützung in den vergangenen 20 Jahren. "Ich liebe euch alle!"

Die endgültige Nominierung für die Spiele muss der US-Verband bis zum 21. Januar bekanntgeben. White hat seinen Sport geprägt wie kein anderer. 2006 in Turin, 2010 in Vancouver und 2018 in Pyeongchang holte er jeweils Olympia-Gold in der Halfpipe, bei den Spielen 2014 in Sotschi wurde er Vierter. In diesem Winter sah es lange Zeit nicht so aus, als könne er noch ein Ticket nach China ergattern. Unter anderem warfen den Kalifornier eine Knöchelverletzung und eine Corona-Infektion zurück. In Laax sprang er nun wieder auf das Podium - und damit womöglich doch noch ein letztes Mal zu Olympia.