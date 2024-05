Ahlen verpflichtet norwegischen Torhüter

Für die neue Spielzeit stehen große Veränderungen im Tor des Handball-Drittligisten HLZ Ahlener SG an. Ahlen holt einen Norweger.

Der 27-jährige Norwegers Alexander Lein Martinsen wechselt vom Noch-Drittligisten TuS Kaiserslautern-Dansenberg ins Münsterland. Der Vertrag von Martinsen läuft über zwei Jahre.

"Mit der Verpflichtung von Alexander Lein Martinsen setzt das HLZ Ahlener SG ein klares Zeichen, was die Ambitionen in der kommenden Saison angeht. Der gebürtige Norweger bringt nicht nur eine beeindruckende Erfahrung und hohe Qualität mit, sondern wird auch eine wichtige Stütze für die Mannschaft sein", so der Verein.

"Wir sind sehr glücklich, Alexander bei uns begrüßen zu dürfen. Er ist ein herausragender Torwart mit großem Potenzial und wird zweifellos eine Bereicherung für unser Team sein", kommentiert HLZ-Geschäftsführer André Schurhörster die Neuverpflichtung.

Der 2,05 Meter lange Keeper, der in seiner Karriere bereits auf internationaler Ebene gespielt hat, unter anderem mehrere Jahre in den norwegischen Top-Ligen, freut sich auf die neue Herausforderung: "Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, Teil des HLZ Ahlener SG zu sein. Ich möchte mein Bestes geben, um zum Erfolg des Teams beizutragen und freue mich darauf, meine Fähigkeiten hier im Münsterland unter Beweis zu stellen."

Der bisherige Torhüter Maurice Behrens scheidet aus der ersten Mannschaft aus, bleibt dem HLZ Ahlener SG aber treu und steht in der Saison 2024/25 beim U23-Team zwischen den Pfosten.