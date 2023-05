Ahlen-Trainer Kaya zürnt nach dem 0:7: "Das war ein Schlag ins Gesicht"

In Ahlen brennt der Baum. Nach der 0:7-Klatsche in Düren lagen die Nerven blank. Chefcoach Markus Kaya rechnete daraufhin mit seiner Mannschaft ab.

Männer in leitenden Positionen haben mindestens einen Vorteil: Sie können eher gehen. Die Ahlener Verantwortlichen Heinz-Jürgen und Bent Gosda sowie Dennis Kocker überließen es also den Trainern, bis zum bitteren Ende zu bleiben, und verließen schon nach dem 0:3 ihre Tribünenplätze in Düren. Was natürlich auch ein Zeichen ist: Die Ahlener Mannschaft hat wirklich keine Freunde mehr.

Dass diese desaströse Saison in der Vereinsgeschichte wahrscheinlich nicht in einem längst selbst erarbeiteten Abstieg endet, gehört zu den seltsamen Treppenwitzen der regionalen Sportgeschichte.

"Bodenlose Frechheit, charakterlos", war Markus Kaya "schockiert" und versuchte Worte zu finden, die ihm nur mühsam einfallen mochten. Schon vor diesem 0:7 beim Aufsteiger in Düren schwelte so eine böse Vorahnung: "Was ist los mit den Jungs?", fragte sich der Trainer nach dem 0:3 gegen Oberhausen ebenso entgeistert wie ratlos. "Wegen des Glücks beim Gewinnen macht man das doch, nicht wegen des Geldes. Jedenfalls ist das bei mir so." Kann sein, aber dieser Samstag auf der Westkampfbahn offenbarte, dass Kaya damit doch ziemlich allein ist.

Mentale Kündigungen

"Das war ein Schlag ins Gesicht, die totale Aufgabe", fasste Kaya zusammen und spekulierte, dass wohl 80 Prozent des Kaders den Verein verlassen werden oder müssen. Nicht wenige glauben, dass die meisten Spieler mental sowieso schon längst gekündigt haben. Ob Kaya nun bleiben wird, um einen schwierigen Neuaufbau zu riskieren, ist immer noch offen. "Es hat noch keine Gespräche gegeben. Alle warten wohl erst auf den tatsächlichen Klassenerhalt", sagt er. Wobei die Frage ist, ob der 43-Jährige überhaupt Ja sagt, falls ihn der Vorstand fragen würde. Bei den bislang gemachten Erfahrungen mit Mannschaft und Verein kommt man schon mal ins Grübeln.

"Ich muss die ganze Geschichte jetzt erst einmal verarbeiten", sagte Kaya vor den letzten zwei Spielen und wurde dann wieder professionell unverbindlich: "Gut, wir haben uns abschlachten lassen. Das wird sich sicher in der Aufstellung gegen Düsseldorf niederschlagen. Ich kann nur an Ehre und Stolz der Spieler appellieren." Und von ganz weit entfernt hört man es: ein leises Lachen aus der Mannschaftskabine.