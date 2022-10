Ahlen-Stürmer Özkara: "Wir sind wieder da"

Das Zwischentief bei Rot Weiss Ahlen scheint beendet, Trainer Andreas Zimmermann (52) lobt die Mentalität seines Teams. Erleichterung herrschte bei seinem Stürmer Cihan Özkara.

So eine Rückkehr zum Arbeitsplatz kann man sich auch durchaus stressfreier vorstellen. Kevin Kahlert kam am Samstag nach seiner Schulterverletzung aus der Vorbereitung zurück auf den Rasen, um ab der 88. Minute den 2:1-Vorsprung mit über die Zeit zu bringen. Und musste im verzweifelten Schlussspurt Kaan-Marienborns noch mal sieben Minuten richtig ackern. Erst Gianluca Marzullos raffiniertes 3:1 zum Endstand gegen den Aufsteiger ins leere Tor brachte die lang erwartete Erleichterung.

"Die Auswechslungen haben richtig gezündet", freute sich RW Ahlens Trainer Andreas Zimmermann. Dabei galt diese Freude weniger seinem "goldenen Händchen" als vielmehr der Qualität eines ausgeglichenen Kaders, in dem Akteure wie André Dej oder Marzullo nach ihrer Einwechslung eben immer zu spielentscheidenden Figuren werden können.

Die Rückkehr von Kahlert, Pascal Itter oder Nico Hecker beschert den Ahlenern wichtige personelle Alternativen, wenn es jetzt darum geht, in der Tabelle weiter zu klettern. Denn auch der Dreier gegen Kaan-Marienborn zeigt einmal mehr, wie engmaschig diese Liga gestrickt ist, da RW Ahlen trotz des Sieges immer noch nur einen Zähler von der kritischen Zone entfernt steht.

Zimmermann freilich ist überzeugt von seinen Spielern: "Ich wusste immer, was für eine Mentalität in meiner Truppe steckt", lobte der Fußballlehrer und fügte an: "Diese Reaktion auf das 0:1 war einfach überragend." Dass sie dafür rund 75 Minuten brauchte, wird in solchen Momenten für Zimmermann zweitrangig.

Rückstand als Initialzündung

"Wir waren spielerisch besser, defensiv ist nichts angebrannt", umschreibt es Felix Schlüsselburg, Ahlens neuer Sechser, völlig richtig. Allein die rot-weiße Offensive kam einfach nicht hinter die Marienborner Viererkette und damit auch nicht ins Rollen. Erst der Rückstand brachte Ahlens beste Seiten wieder zum Vorschein. Und so konnte man sich - angefangen mit zwei respektablen Unentschieden gegen Rödinghausen und Schalke - nun offensichtlich aus einem Zwischentief kämpfen und spielen, in das diese Ahlener angesichts ihres qualitativ gut besetzten Kaders eigentlich gar nicht hingehören.

Zittern musste gegen den Aufsteiger Stürmer Cihan Özkara, der zum Unglücksraben avancierte, als er den direkt verwandelten Eckball zum 0:1 passieren ließ. Nach Abpfiff und Wende freute er sich: "Das ist eben ein geiler Haufen." Jan Holldack, neuerdings Leistungsträger rechts in der Abwehrkette, tröstete seinen Stürmer nach dessen halbem Eigentor: "Das kann mal passieren. Viel wichtiger ist, dass wir das Spiel so stark gedreht haben." Da nickte Özkara zackig, die breite Brust kehrte umgehend zurück: "Alle haben gesehen, wie wir uns reingehängt haben. Wir sind wieder da."