Ahlen-Sportvorstand Krug: "Wir bekommen von allen Seiten Trainer angeboten"

Rot Weiss Ahlen sucht mal wieder nach einem neuen Trainer. Sportvorstand Joachim Krug kennt aus Jahrzehnten dieses Prozedere und verneint, dass RWA aufgrund der sportlichen Probleme keinen finden würde. Doch ein kleines Hintertürchen gibt es.

Eigentlich sollte er's ja machen. So wie seit undenklicher Zeit. Wie viele Trainer Joachim Krug seit 1992 - mit Unterbrechungen - bei LR und RW Ahlen als Manager und Sportlicher Leiter schon gesucht und eingestellt hat, weiß er wahrscheinlich selbst nicht mehr. Inzwischen ist der 68-Jährige Sportvorstand, und die Trainersuche für den Nachfolger von Daniel Berlinski überlässt er seinem Erben. Nun ja, das meiste jedenfalls. "Ich habe Orhan Özkara rund 25 Namen genannt, die ich kenne und die frei sind, damit habe ich vorerst meine Pflicht getan", hat der Routinier Krug seinen Nummernspeicher abgearbeitet. Und will sich ansonsten raushalten, was sich der Manager und aktuelle Interimstrainer Özkara auch genau so wünscht.

Schon bei der Zusammenstellung der Mannschaft waren maximal Vorschläge geduldet, finale Gespräche wollte der 43-Jährige doch lieber allein führen. Kann er jetzt wieder fast genauso haben. Denn die Namen werden Özkara geliefert, aussuchen darf er selbst. Nur bestimmen eher nicht. "Orhan Özkara macht das operative Geschäft und führt die Vorgespräche. Entscheiden tun aber immer noch wir im Vorstand", macht Krug die Prioritäten klar.

Mit Özkara gegen Düsseldorf II

Und das wollen sie doch sehr zügig klären. Özkara wird noch einmal das so wichtige Kellerduell gegen Fortuna Düsseldorf II als Interimstrainer leiten, und dann soll er vorgestellt werden, der Neue. Auch da kennt Krug den Fahrplan: "Orhan führt diese Woche schon drei, vier Gespräche mit dem engsten Kandidaten-Kreis. Dann wird er uns Bericht erstatten und gemeinsam wollen wir Anfang der nächsten Woche entscheiden", sagt Krug, und hat eine letzte Option: "Wobei - falls wir mit den Bewerbern nicht klarkommen - auch noch nicht vom Tisch ist, dass Orhan auch bis zur Winterpause weitermachen könnte." Was aber nur passieren würde, falls man keine Einigung erzielte; eher unwahrscheinlich, denn trotz der prekären Lage und einer schlimmeren Krise als letzte Saison scheint es genug tapfere Bewerber zu geben. "Wir bekommen von allen Seiten Trainer angeboten - von ihnen selbst, vom Berater, von Oma und Opa, ach, das ist ja immer dasselbe", kann Krug kaum noch etwas überraschen.

Aber dass der neue Mann auf der Bank eher Schmerzensgeld als Gehalt bekommen müsste, das bestreitet er dann doch noch vehement. "Unter Özkaras Regie hatten wir ja wenigstens einmal schon eine 'Oberhausen-Leistung'", erinnert er an das vorletzte, gute 0:0. "Wenn wir gegen Düsseldorf an diese Vorstellung anschließen, sind die auch schlagbar. Bis zur Winterpause den Anschluss halten, und dann vielleicht noch personell korrigieren. Ich bleibe dabei: Der Kader gibt es her, die Klasse zu halten." Bei dem Optimismus arbeitet doch jeder Trainer in spe gern mit RW Ahlen. Und mit Krug sowieso. Denn geholt hat er die meisten. Aber rausgeworfen fast nie. Das haben gern andere übernommen.