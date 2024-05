Ahlen holt Rechtsaußen aus Gummersbach

Bei den Drittliga-Handballern der Ahlener SG geht es kurz vor Saisonende Schlag auf Schlag mit den Neuverpflichtungen. Nach einem neuen Torwart, den die Ahlener diese Woche schon vorgestellt haben, ist nun auch ein neuer Rechtsaußen gefunden.

Elian Brill wechselt im Sommer vom VfL Gummersbach II ins Münsterland. Der Rechtsaußen hat beim HLZ einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben.

Brill spielte bisher bei TUSEM Essen in der A-Jugend und beim VfL Gummersbach. „Wir sind begeistert, Elian in unserem Team begrüßen zu dürfen", so Teammanager Jan Anton. „Seine Qualitäten auf dem Spielfeld und seine Professionalität werden uns helfen. 2020 galt er in seinem Jahrgang der damaligen U16 als bester Rechtsaußen Deutschlands."

Der 20-jährige Hattinger freut sich ebenfalls auf die neue Herausforderung: „Ich bin sehr glücklich, Teil des HLZ Ahlener SG zu werden. Das Team und die Fans haben einen großartigen Ruf in der Liga."