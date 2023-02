Dem Underdog den Sieg entrissen: Wuppertal schlägt in Ahlen nach 0:2 zurück

Der Wuppertaler SV hat am Dienstag bei Rot Weiss Ahlen in der Schlussphase noch ein 0:2 in ein 2:2 umgewandelt. Doch trotz toller Moral und spielerischer Überlegenheit, der größte Gewinner des Abends hieß wohl SC Preußen Münster.

Abstiegskampf gegen Aufstiegshoffnungen, genau diesem Credo nach lief das letzte Wochenende für beide Klubs: Rot Weiss Ahlen verlor das Kellerduell beim 1. FC Bocholt mit 2:4, der Wuppertaler SV gewann mit einer herausragenden Leistung 4:1 bei Alemannia Aachen.

Ahlen-Coach Andreas Golombek stellte am Dienstag Brinkmann statt Kovac ins Tor. Auch bei den Feldspielern gab es vier Änderungen: Bulut, Marzullo, Ubabuike und Reithmeir begannen für Borgmann (Rückenprobleme), Tuma (Gelb-Sperre), Sezer und Özkara (beide Bank). Bei den Gästen musste Hüzeyfe Dogan auch wegen eines grassierenden grippalen Infekts in seinem Team auf fünf Positionen umstellen: Pytlik (nach Rot-Sperre), Montag, Galle, Rodrigues Pires und D'Hone ersetzten Hanke, Salau, Peitz, Demming und Stiepermann.

Der heimische Underdog versteckte sich nach Anpfiff zunächst nicht. Itter feuerte in der 1. Minute bereits einen Torschuss ab, aber Langhoff krallte sich den Ball souverän.

Danach? Viel Leerlauf. Von Wuppertals blitzgescheiten Seitenverlagerungen aus dem Aachen-Spiel war nicht viel zu sehen. Offenbar hatte die stark veränderte Startformation doch mehr Auswirkungen als befürchtet. In Minute 17 kam der am Tivoli starke Güler zumindest mal zum Abschluss, der zu einem Eckball abgefälscht wurde.

Fast hätte Wuppertal den bis dahin stabilen Ahlener Abwehrverbund über eine Standardsituation geknackt. In der 29. Minute brachte Rodrigues Pires von rechts eine Freistoßflanke auf den langen Pfosten, Schweers stieg viel zu unbedrängt hoch, doch dessen Kopfball wehrte Brinkmann reaktionsschnell ab. Die Gäste hatten sich jetzt Feldvorteile erspielt und kamen auch häufiger zu Torschüssen. Hagemann von halblinks im Strafraum hatte bis zur Pause die beste Chance, doch zielte knapp am langen Eck vorbei.

Marzullos erster Streich

Mehr oder weniger aus dem Nichts ging Ahlen in der 45. Minute in Führung: Bulut erkämpfte am WSV-Sechzehner im Zweikampf gegen Pytlik den Ball, steckte auf Marzullo durch, der aus zentraler Position platziert vollendete. Der Schlusspunkt der ersten Hälfte.

Im zweiten Spielabschnitt legten die Gäste sofort den Vorwärtsgang ein und fanden nun verstärkt zu ihrem Kombinationsspiel. Montag setzte in der 48. Minute nach geschickter Drehung im RWA-Strafraum den Ball um Zentimeter drüber.

Ahlen verteidigte engmaschig, meist mit neun Feldspielern hinter dem Ball, nur Marzullo stand etwas höher und lief bei gegnerischem Ballbesitz die Defensivlinie der Wuppertaler an. Im Großen und Ganzen verhinderten die Wersestädter ab der 55. Minute größere Einschussmöglichkeiten des Tabellenzweiten. Ahlener Entlastungsangriffe hatten indes Seltenheitswert.

Selten heißt aber nicht nie, und so konterte Rot Weiss in der 72. Minute beherzt. Der eingewechselte Özkara schlug völlig freistehend vom rechten Flügel eine Flanke ins Strafraumzentrum, tat das dermaßen präzise, dass Marzullo in aller Ruhe die Kugel ins Eck nicken konnte. In der Kategorie "Effizienz" spielte Ahlen somit nicht viert- sondern weltklasse.

Prokoph ist zur Stelle

Aber die Männer aus dem Bergischen Land antworteten schnell. Hagemann dribbelte in Minute 74 von links in den Strafraum, legte quer und Prokoph drückte die Vorlage aus wenigen Metern über die Linie. Wuppertal rannte jetzt an, immer wieder gingen gefährliche Angriffe über Hagemann aus, der über den linken Flügel fleißig und wiederholt andribbelte. Erfolgreicher war ein Eckstoß von rechts in der 79. Minute von Rodrigues Pires, der wieder Schweers fand, der diesmal per Kopf an Brinkmann vorbei kam, 2:2.

Jetzt entwickelte sich kurzzeitig ein wildes Spiel, in dem auch Ahlen vermehrt vorne auftauchte. Auf einmal war für wenige Minuten völlig offen, wer an diesem Abend als Sieger vom Platz gehen würde. Wuppertal drehte nach dieser Phase aber noch mal auf, hatte mit Prokoph und Königs nun zwei umtriebige Stürmer vorne drin, die den großgewachsenen Ahlener Innenverteidigern einiges abverlangten. Standardsituationen des WSV bekam Rot Weiss in den letzten zehn Minuten fast gar nicht mehr verteidigt, Brinkmann und Wuppertaler Abschluss-Ungenauigkeiten verhinderten das 3:2.

Die letzten Minuten stürzten sich die Gastgeber aufopferungsvoll den nun drückend überlegenen Dogan-Schützlingen entgegen. Fast schon sekündlich flogen Bälle in den RWA-Strafraum. Aber das Bollwerk hielt, nach Schlusspfiff gingen die Köpfe bei beiden Teams spontan nach unten. Ahlen hatte sich nach dem 2:0-Vorsprung sicher mehr erhofft, für Wuppertal ist ein 2:2 bei einem Abstiegskandidat viel zu wenig, um den souveränen Spitzenreiter Preußen Münster doch noch mal ins Grübeln zu bringen.

Und wie geht es jetzt weiter für die beiden Dienstags-Kontrahenten? Ahlen hat mit Alemannia Aachen am Samstag bereits den nächsten namhaften Klub zu Gast, die Wuppertaler spielen parallel zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach II.