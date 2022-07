Ahlen ärgert Köln in Unterzahl - Düsseldorf II gewinnt in Bocholt - WSV rechnet mit euphorischer SGW

In Ahlen und Bocholt wurde am Samstag der 2. Spieltag in der Regionalliga West eröffnet. Während Rot Weiss den SC Fortuna Köln in Unterzahl ärgerte, bleibt der Aufsteiger weiter punktlos. Sonntags steht der Wuppertaler SV im Fokus, der nach der Startniederlage zum Aufsteiger SG Wattenscheid 09 fährt.

Fehlstart für die Kölner Fortuna: Die Mannschaft von Markus von Ahlen muss auch nach ihrem zweiten Spiel auf die ersten drei Punkte der neuen Saison warten. Dabei verlief der Start am Samstagnachmittag in Ahlen zunächst ganz nach dem Geschmack der Kölner, die nach einer Viertelstunde durch Marquets Elfmeter - Reitheimer hatte zuvor Batarilo unglücklich von den Beinen geholt - in Führung gingen. Danach verlor die Fortuna allerdings etwas den Faden, wodurch auch die Gastgeber zu Chancen kamen. Nach der Pause kippte das Spiel zunächst sogar zugunsten der Ahlener, die schwungvoller aus der Kabine und durch Dejs sattes Pfund in den Winkel zum verdienten Ausgleich kamen. Kurz nach dem 1:1 sah Elfmetersünder Reitheimer nach einem unklugen taktischen Foul die Ampelkarte. Allerdings wusste die Fortuna mit der anschließenden halben Stunde in Überzahl nichts anzufangen. Es blieb beim letztlich gerechten Remis.

Im zweiten Samstagsspiel entführte Fortuna Düsseldorf II die Punkte von Aufsteiger Bocholt, der damit weiterhin bei null Zählern steht. Der erste Durchgang verlief ausgeglichen, beide Teams kamen zu Chancen, allerdings war keine dieser von Erfolg gekrönt. Es ging torlos in die Pause. Nach dem Seitenwechsel waren Gelegenheiten zunächst rar. In der 60. Minute klingelte es aber dann. Die Fortuna konterte und Seven musste nur noch einschieben. Bocholt brachte derweil offensiv weiterhin wenig zustande, hatte allerdings dann Glück, dass Bodzek Platzek unnötig im Strafraum zu Fall brachte. Der Bocholter Torjäger verwandelte selbst zum Ausgleich. Das 1:1 brachte Düsseldorf jedoch nicht ins Wanken. Die junge Mannschaft der Fortuna drückte nun sogar und Mansfeld erzielte nach einer Ecke den 2:1-Siegtreffer.

Mahnung von Hildmann

Am Sonntag geht der Blick wieder nach oben: Mit dem SV Rödinghausen hat die Regionalliga West einen Spitzenreiter mit kurzer Amtszeit bekommen, denn die am 1. Spieltag mit 5:0 gegen den 1. FC Köln II siegreichen Ostwestfalen dürfen sich am Wochenende im DFB-Pokal mit der TSG Hoffenheim messen. Das Spiel beim SV Lippstadt 08 soll am 10. August nachgeholt werden.

Also wird eine andere Mannschaft den Platz an der Sonne einnehmen. Per se ist das der Anspruch des SC Preußen Münster, dem gegen die SG Wattenscheid 09 auch prompt ein Start nach Maß gelungen ist (4:1). Vor dem Gastspiel am Sonntag beim SC Wiedenbrück unternimmt SCP-Trainer Sascha Hildmann alles, um nicht den Hauch eines Schlendrians aufkommen zu lassen. "Wir müssen schon noch viel arbeiten", so Hildmann, der vor allem die Automatismen im Vorwärtsgang und die defensive Abstimmung als Teilaspekte mit Verbesserungspotenzial identifiziert hat.

Sein Kollege Björn Mehnert vom Wuppertaler SV würde sicherlich gerne mit Hildmann tauschen, denn der WSV hat seinen Start wie oben erwähnt verpatzt. Mehnert vermisste gegen Ahlen den "unbedingten Willen", sah "viele Abspielfehler und ein mangelhaftes Defensivverhalten". Die Aufgabe bei der SG Wattenscheid 09 wird trotz deren 1:4-Auftaktniederlage in Münster laut Mehnert aber kein einfaches Unterfangen: "Es ist für Wattenscheid das erste Heimspiel nach dem Aufstieg. Entsprechend groß ist dort die Euphorie."

Wir wissen, dass wir uns in Zukunft vor keinem Gegner verstecken müssen. Fuat Kilic, Trainer Alemannia Aachen

Für den siegreichen Aufsteiger aus Düren steht bereits am 2. Spieltag das große Highlight auf dem Programm: Der FCD fährt zum rund 30 Kilometer entfernten großen Nachbarn Alemannia Aachen, der zwar nicht mit dem Ergebnis des Eröffnungsspiels gegen Rot-Weiß Oberhausen (1:2) zufrieden sein kann, aber daraus Mut schöpft, dass genug Chancen auf Zählbares vorhanden waren. Trainer Fuat Kilic leitete aus dem Auftritt im Stadion Niederrhein ab: "Wir wissen, dass wir uns in Zukunft vor keinem Gegner verstecken müssen."

Die siegreichen Oberhausener sind am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach II gefordert. Die langwierigen Ausfälle von Nico Klaß (Bänderriss) und Kelvin Lunga (Meniskusverletzung) trübten die Freude über den gelungenen Auftakt ein wenig. Somit winkt Youngster Kilian Skolik (19) ein Platz in der Startelf, der gegen Aachen bei einigen Kontersituationen für reichlich Betrieb sorgte. RWO-Trainer Mike Terranova überlegt daher: "Gegen Gladbach könnte er am Sonntag von Anfang an spielen. Er ist mit seiner Länge und Schnelligkeit ein Ausnahmetalent aus unserer eigenen Jugend."

Nachdenkliche FC-Talente erwarten Schalke

Komplettiert wird der Spieltag vom Duell zweier Bundesliga-Zweitvertretungen: Der 1. FC Köln duelliert sich mit dem FC Schalke 04. Gerade die Frage, wie die Geißbock-Reserve auf die 0:5-Abreibung in Rödinghausen reagiert, wird mit Spannung erwartet. Trainer Mark Zimmermann attestierte seinem Team nämlich ein großes Maß an "Naivität" und präzisierte: "In der zweiten Hälfte versuchen wir in Unterzahl weiter mit offenem Visier zu spielen. Dass wir aus dem Doppelschlag nach der Pause nicht gelernt haben, macht mich etwas nachdenklich."

Verlegt werden musste indes das Match zwischen dem SV Straelen und dem 1. FC Kaan-Marienborn, da beide Klubs genauso wie Rödinghausen im DFB-Pokal antreten Die Käner erwarten am Freitag den 1. FC Nürnberg, tags darauf fordert Straelen den FC St. Pauli heraus.