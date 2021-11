Aguero muss wegen Herzproblemen mindestens drei Monate pausieren

Barcelonas Sergio Aguero muss die nächsten drei Monate pausieren. Der Argentinier wurde am Samstag mit Herzproblemen gegen Alaves frühzeitig ausgewechselt.

Im ersten Pflichtspiel nach der Entlassung von Barcelonas Trainer Ronald Koeman wollten die Katalanen zeigen, dass mehr in ihnen steckt, als was sie in der bisherigen Spielzeit gezeigt hatten. Ein Aktivposten in der schwungvollen Anfangsphase gegen Deportivo: Sergio Aguero.

Allerdings nur bis zur 41. Minute: Da fasste sich der 33-jährige Offensivspieler an die Brust, dann an den Hals und legte sich dann sichtlich benommen auf den Boden. Er wurde einige Minuten auf dem Platz behandelt und dann für Philippe Coutinho ausgewechselt. Mit Herzproblemen wurde Aguero noch in der Nacht auf Sonntag in einen Krankenhaus abtransportiert und dort eingehend untersucht.

Am Montagabend gab Barça bekannt, dass Aguero für die kommenden drei Monate pausieren muss - dann wird man sehen, wie sich die Behandlungen auswirken.

Für die personell ohnehin schon gebeutelte Blaugrana ist der Ausfall des routinierten Offensivspielers ein weiterer Rückschlag. Die Saison der Katalanen, aktuell auf Platz neun notiert und in der Champions League in der Gruppe mit dem FC Bayern, Benfica und Kiew als Drittplatzierter unter Druck, steht unter keinem guten Stern.