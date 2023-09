Agüero-Team KRÜ trauert um Valorant-eSportler 'Daveeys'

Die Valorant-Szene muss ihren nächsten Schock verarbeiten. KRÜ Esports, das Team von Ex-Fußballprofi Sergio Agüero, hat am Montag über den Tod von eSportler Santiago 'Daveeys' Ruiz informiert.

Vor rund drei Monaten erst hatte sich Karel 'Twisten' Asenbrener von Team Vitality nach seinem Kampf mit der Depression das Leben genommen. Nun steht die Valorant-Szene erneut unter Schock. Wie die Organisation KRÜ Esports am Montag mitteilte, ist Santiago 'Daveeys' Ruiz tags zuvor verstorben. Der Kolumbianer soll einer Dekompensation erlegen sein: Sein Körper habe entstandene Defekte demnach nicht mehr ausreichend regulieren können.

"Es gibt keine Möglichkeit, diesen Schmerz zu lindern. Es hat uns alle überrascht", schrieb das Agüero-Team auf X (vormals Twitter). "Santi war ein spektakulärer Spieler und ein erstklassiger Teamkollege. Mit seiner charakteristischen, hart arbeitenden Bescheidenheit war er stolz darauf, sein Land und seine Region in der Weltspitze von Valorant inspirieren und vertreten zu können. Es war sein Traum. Und er hat ihn wahr werden lassen."

Im August noch bei Valorant Champions 2023

'Daveeys' hatte seine eSport-Karriere in CS:GO begonnen, in den vergangenen Jahren war er in Valorant angetreten. Noch im August hatte er mit KRÜ Esports die Gruppenphase der Weltmeisterschaft bestritten, in der das Team die Play-offs verpasste. Wenige Wochen zuvor war ihm und seinen Mannschaftskameraden der Triumph im Last-Chance-Qualifier der Americas League gelungen.

"Wir alle bei KRÜ stehen in dieser schweren Zeit an der Seite seiner Familie und seiner Freunde und bitten die gesamte Gemeinschaft, sie mit Kraft und Liebe zu unterstützen", wird das Statement des Teams abgeschlossen. Ruiz war erst am 2. September - dem Tag vor seinem Tod - 23 Jahre alt geworden.