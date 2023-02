Aggressiv: Alfa Romeo zeigt ersten echten 2023er Boliden

Als erstes Team zeigt Alfa Romeo mit dem C43 sein echtes Formel-1-Auto für die neue Saison. Mit "böser" Optik.

Während Haas, Red Bull und Williams zuvor lediglich die neuen Lackierungen für 2023 gezeigt hatten, präsentierte Alfa Romeo am heutigen Dienstag seinen echten Boliden.

Auffällig ist die aggressive Konstruktion im hinteren Teil des C43. Das Team orientierte sich dabei am letztjährigen Weltmeisterauto von Red Bull. Auch die Seitenkästen sind neu. Die Kühlöffnungen sind breiter als noch im Vorjahr, während die gesamte Motorabdeckung ebenfalls deutlich breiter angelegt ist.

Die Lackierung hat sich ebenfalls geändert. Der Bolide ist nun in Rot-Schwarz gehalten und nicht mehr in Rot-Weiß.

"Böse" Optik

"Dieses Auto ist eine Weiterentwicklung des letztjährigen Autos, das die neuen Regeln widerspiegelt und in den Bereichen, in denen wir Verbesserungsbedarf sahen, wesentliche Änderungen aufweist", erklärte Technikchef Jan Monchaux die Umgestaltungen am Chassis. Er selbst beschreibt die Optik das C43 als "böse".

Der Shakedown zur Formel-1-Saison 2023 wird am Ende dieser Woche abgehalten. Seine erste Ausfahrt erlebt der C43 in Barcelona.

Letztes Jahr für Alfa Romeo

Das Namenssponsoring von Alfa Romeo läuft am Jahresende aus, danach wird das Team aus Hinwil in der Schweiz bis zum Einstieg des deutschen Autoherstellers Audi 2026 voraussichtlich zunächst wieder unter dem eigentlichen Namen Sauber in den Startlisten stehen.

Wer wird Weltmeister 2023? Hier geht's zur Formel-1-Umfrage

Fahrerduo Bottas und Zhou bleibt

Andreas Seidl ist vor der Saison von McLaren zum Team gewechselt, der Ingenieur aus Bayern füllt bei Sauber nun die Rolle des Geschäftsführers aus. Fahrer sind wie in der vergangenen Saison der frühere Vizeweltmeister Valtteri Bottas aus Finnland und der Chinese Guanyu Zhou.

Die neue Formel-1-Saison, die 23 Rennen umfassen wird, startet am 5. März mit dem Grand Prix von Bahrain in Manama-Sakhir. Saisonfinale ist am 26. November in Abu Dhabi.