Agentur für Arbeit überrascht FIFA-Weltmeister

Um jungen Zockern eine Ausbildung zu empfehlen, nutzt die Agentur für Arbeit den FIFA-Weltmeister Mohammed 'MoAuba' Harkous - sehr zu dessen Überraschung.

"Wtf" - so fiel die Reaktion der deutschen FIFA-Ikone aus, als diese am 9. August einen Tweet der Agentur für Arbeit Düsseldorf entdeckte. Die Kommunikationsabteilung der Zweigstelle hatte am Vormittag eine ungewöhnliche Nachricht verfasst: "Noch 53 Tage bis zum Release von FIFA 22. Für alle, die zwar gerne zocken könnten wie MoAuba, für die aber auch eine Ausbildung infrage kommt. Nutzt die Zeit." Darunter verlinkte die Agentur für Arbeit Düsseldorf eine Informationsseite zum Ausbildungsstart und veröffentlichte ein Bild mit der Aufschrift "Genug gezockt".

Dass 'MoAuba' in die Aktion nicht eingeweiht war, zeigt sein Ausruf. Der FIFA-Profi scheint den Verweis aber eher belustigt aufzunehmen. Immerhin werden seine Fähigkeiten am Controller gelobt. In der Community stieß der Tweet hingegen auf gemischte Reaktionen. Ein Nutzer prangerte beispielsweise an, die Nachricht wirke, als würde die Agentur für Arbeit junge Gamer "mit erhobenem Zeigefinger" belehren wollen. Insbesondere die Bild-Aufschrift hat Provokationspotenzial.

Zudem ist der Tweet auch eher ungewöhnlich für die Agentur für Arbeit Düsseldorf. Normalerweise fallen diese deutlich nüchterner aus. Zwar versuchte die Zweigstelle am selben Tag noch eine ähnliche Aktion mit Musiker JayZ, ansonsten greift sie aber nicht auf prominente Namen zurück.

Plan B im eSport

Obwohl der Tweet als Provokation wahrgenommen werden kann, ist der eigentliche Hinweis ein sinniger. Von der großen Masse angehender FIFA-Profis kann es, wie im Profifußball auch, nur ein kleiner Teil auf das höchste Niveau schaffen und sich so auch den Lebensunterhalt finanzieren.

Zahlreiche Profis haben deswegen in der Vergangenheit ein Studium oder eine Ausbildung absolviert oder diese zumindest solange verfolgt, bis der Durchbruch kam. Es kann schließlich nicht jeder ein Weltmeister an der Konsole wie 'MoAuba' sein.

