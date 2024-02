AGB - PUR-Abo kicker Schweiz

Grundlage des Vertrags über die Bereitstellung von digitalen Inhalten weitestgehend ohne Werbetracking und mit wenig Werbung ("Pur-Abo") sind die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ("AGB") in der bei Abgabe der Bestellung gültigen Fassung. Die AGB gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen Ihnen als Privatkundin oder Privatkunde und der Olympia-Verlag GmbH. Als Privatkundin oder Privatkunde bezeichnen wir Verbraucher:innen gemäß § 13 BGB. Abweichende Bedingungen des Privatkunden/ der Privatkundin haben keine Gültigkeit.

1. Vertragspartner

Olympia-Verlag GmbH ("Verlag")

Badstraße 4-6

90402 Nürnberg

Telefon: (0911) 216-0

Sitz der Gesellschaft: Nürnberg

Registergericht Nürnberg HRB 607

Geschäftsführerin: Bärbel Schnell

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 811186870

2. Kontakt

Olympia-Verlag GmbH

Leserservice

Badstraße 4-6

90402 Nürnberg

Telefon: (0911) 216-2222

Telefax: (0911) 216-2230

E-Mail: leserservice@olympia-verlag.de

3. Bestellungen, Vertragsschluss, Bereitstellung

3.1. Durch Anklicken des Buttons "Jetzt kaufen" gibt der Kunde eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen digitalen Angebote ab.

3.2 Bei Bestellungen von digitalen Inhalten kommt der Vertrag in der Regel bereits mit Bestätigung der Bestellung per E-Mail zustande, spätestens jedoch mit Bereitstellung der Inhalte.

Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-Bestellformular hat der Kunde die Möglichkeit seine Eingaben laufend zu korrigieren oder die Bestellung abzubrechen. Die Angaben werden ihm vor der verbindlichen Abgabe der Bestellung noch einmal in einem Fenster angezeigt und können auch dort korrigiert werden.

Falls der Verlag zur Erfüllung einer Bestellung nicht in der Lage ist oder die Bestellung ablehnt, wird der Kunde hierüber unverzüglich informiert. Ein Anspruch auf einen Vertragsabschluss besteht nicht.

3.3 Bestellt der Kunde erstmalig bei dem Verlag digitale Inhalte, erhält er seine Zugangsdaten, bestehend aus der von ihm angegebenen E-Mail-Adresse und einem automatisch generierten Passwort, an die vom ihm benannte E-Mail-Adresse versandt. Mit diesen Zugangsdaten kann sich der Kunde etwa in der zum digitalen Inhalt gehörenden Applikation („App“) oder unter www.kicker.ch anmelden.

3.4 Die Bereitstellung digitaler Inhalte erfolgt über die in der Bestellbestätigung angegebenen Anmeldeinformationen. Der Zugang zu bestellten Inhalten wird mit Erscheinen der nächsten Ausgabe zur Verfügung gestellt. Digitale Inhalte können entweder über eine App, die im jeweiligen App Store bzw. Play Store herunterzuladen ist, oder über einen Webbrowser abgerufen werden (siehe Ziffer 5). Digitale Inhalte sind während der Vertragslaufzeit dauerhaft abrufbar. Im Falle einer Kündigung sind die digitalen Inhalte noch bis zum Ende der Bezugszeit abrufbar. Im Falle einer Kündigung sind die digitalen Inhalte noch bis zum Ende der Bezugszeit abrufbar.

4. Widerrufsrecht

Der Kunde hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

----------------------------------------------------------------------------------------

Widerrufsbelehrung

Im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die Sie im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die getrennt geliefert werden, beträgt die Widerrufsfrist vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Olympia-Verlag GmbH, Badstraße 4-6, 90402 Nürnberg, Tel. (0911) 216-2222, Fax (0911) 216-2230, E-Mail leserservice@olympia-verlag.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

----------------------------------------------------------------------------------------

Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An

(Titel*)

Olympia-Verlag GmbH, Badstraße 4-6, 90402 Nürnberg

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag mit dem Vertragspartner über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

Bestellt am (*)/erhalten am (*)

Name des/der Verbraucher(s)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum

_______________

(*) Unzutreffendes streichen.

_____________________________________________

5. Nutzung digitaler Inhalte mit Hard- und Software

Der Kunde ist auf eigene Kosten dafür verantwortlich, dass er über einen Zugang zum Internet bzw. zu elektronischen Medien verfügt, der den jeweiligen aktuellen technischen Standards entspricht und er ordnungsgemäß bereitgestellte digitale Inhalte abrufen kann.

Die digitalen Ausgaben sind auch in Applikationen (Apps) für die Nutzung über entsprechende Geräte abrufbar. Soweit für den Erhalt und/oder die Nutzung der App/s eine Anmeldung auf einem Fremdportal (z.B. Apple App Store, Google Play Store) erforderlich ist, gelten hierfür die AGB/Nutzungsbedingungen dieses Portals.

Soweit eine spezielle Software für den Abruf der Inhalte erforderlich ist, gelten hierfür deren Bedingungen. Der Kunde stellt die Installation dieser Software sicher.

6. Zahlungsmodalitäten

Zur Bezahlung kann der Kunde zwischen Bankeinzug (SEPA-Lastschrift) und vom Verlag andere, über dritte Zahlungsdienstleister, angebotenen Bezahlsystemen (z.B. Kreditkarte, PayPal, etc.) wählen. Mit Beginn des Abonnements wird der jeweilige Abonnementspreis fällig und wird vom angegebenen Konto oder der angegebenen Kreditkarte abgebucht. Für die Abwicklung von Zahlungen über Kreditkarten, PayPal und SEPA-Lastschrift kann der Verlag auch Dienste der Stripe Inc., 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Dublin, D01c4e0, Ireland nutzen. In diesem Fall gelten zusätzlich die Nutzungs- und Datenschutzbedingungen von Stripe.

7. Anpassung des Bezugspreises

Wenn die Gesamtkosten des Produkts, d.h. die Produktions- und Beschaffungskosten, Kosten für die technische Bereitstellung, Lohn- oder Vertriebskosten, auch unter Berücksichtigung etwaiger Einsparungen bei einzelnen Kostenarten, insgesamt steigen, ist der Verlag berechtigt, während der Vertragslaufzeit eine Anpassung des Bezugspreises vorzunehmen, höchstens jedoch einmal pro Quartal. Preiserhöhungen werden erst mit dem nächsten Verlängerungszeitraum wirksam. Der Abonnementpreis ist für den Zeitraum der Vorausberechnung garantiert und kann nicht erhöht werden. Im Fall einer Preiserhöhung kann das Abonnement zum Ende des letzten Montas vor Eintritt der Preiserhöhung in Textform gekündigt werden, sofern der Kunde bestätigt, dass der erhöhte Bezugspreis für ihn unzumutbar ist. Die Kündigungserklärung muss dem Verlag binnen eines Montas ab Bekanntgabe der Preiserhöhung zugehen. Sofern sich die Gesamtkosten des Produkts, auch unter Berücksichtigung etwaiger Steigerungen bei einzelnen Kostenarten, insgesamt verringern, wird der Verlag die Bezugspreise anteilig entsprechend der Verringerung der Gesamtkosten senken.

8. Kündigung

8.1 Ausdrücklich befristete Abonnements enden zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

8.2 Auf unbestimmte Dauer abgeschlossene Abonnements können jederzeit mit einer Kündigungsfrist von einem Monat gekündigt werden. Für bereits bezahlte Bezugszeiten wird das Abonnement nach Kündigung weiter geliefert, es sei denn, der Kunde wünscht ausdrücklich eine sofortige Beendigung und anteilige Rückerstattung der Zahlung.

Abonnements mit Mindestlaufzeit wandeln sich nach Ablauf der Mindestlaufzeit in reguläre unbefristete Abonnements um.

8.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

9. Nutzungsrechte

Der Kunde ist ausschließlich zur privaten, nicht zur gewerblichen Nutzung der erworbenen digitalen Inhalte berechtigt. Die digitalen Inhalte dürfen nicht öffentlich zugänglich gemacht werden.

10. Gewährleistung / Haftung

10.1. Der Verlag ist bemüht, die digitalen Angebote möglichst ununterbrochen und störungsfrei verfügbar zu halten. Durch Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie System-Aktualisierungen oder aufgrund technischer oder sonstiger Störungen, die außerhalb des Einflussbereichs des Verlags liegen (etwa höhere Gewalt, Verschulden Dritter, Störungen auf Seiten Dritter.), kann die Verfügbarkeit des Servers oder der Bestell-Funktion möglicherweise eingeschränkt sein. Eine Gewährleistung für die jederzeitige Verfügbarkeit wird nicht übernommen.

Der Verlag ist berechtigt, den Zugang zu den digitalen Ausgaben einzuschränken, sofern dies zur Vermeidung von schwerwiegenden Störungen des Netzes, der Software oder der Daten, aus rechtlichen Gründen oder zur Aufrechterhaltung und Sicherheit des Netzbetriebes erforderlich ist.

10.2 Bei verspäteter Zustellung bzw. Bereitstellung oder Sachschäden im Zuge der Bereitstellung haftet der Verlag nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Im Übrigen gilt die gesetzliche Mängelhaftung.

11. Daten und Datenschutz

Der Kunde versichert und steht dafür ein, dass alle von ihm angegebenen Daten wahrheitsgemäß und vollständig sind. Der Kunde verpflichtet sich, dem Verlag Änderungen seiner Vertragsdaten unverzüglich mitzuteilen.

Weitere Informationen finden sich in der Datenschutzerklärung unter www.kicker.ch/datenschutz

12. Schlussbestimmungen

12.1 Der Verlag ist berechtigt, diese AGB jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu ändern. Der Verlag ist außerdem berechtigt, diese AGB im Einvernehmen mit dem Kunden jederzeit und ohne Begründung anzupassen. Die geänderten Bedingungen werden dem Kunden spätestens einen Monat vor Inkrafttreten zugesandt, wobei eine Übermittlung per E-Mail ausreichend ist, sofern der Kunde eine E-Mail-Adresse hinterlegt hat. Widerspricht der Kunde der Geltung der neuen AGB nicht binnen von drei Wochen ab Zugang schriftlich oder per E-Mail, so gelten die geänderten AGB als angenommen. Der Kunde wird hierauf in der Änderungsbenachrichtigung gesondert hingewiesen.

12.2 Auf die Rechtsverhältnisse zwischen dem Verlag und dem Kunden findet deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts sowie des deutschen und europäischen Kollisionsrechts Anwendung, wobei zwingende Regelungen des Verbraucherschutzes jedoch stets der Rechtswahl vorgehen.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam werden, so wird der Vertrag im Übrigen davon nicht berührt.

12.3 Seit dem 15.02.2016 stellt die EU-Kommission eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung bereit. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit ihrer Online-Bestellung zunächst, ohne die Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem externen http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar. In diesem Zusammenhang sind wir verpflichtet, unsere Kunden auf unsere E-Mail-Adresse hinzuweisen. Diese lautet info@kicker.de . Der Verlag ist nicht bereit und verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.