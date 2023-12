Afrika- und Asien-Cup: Der "Faktor A" im Titelrennen?

Leverkusen und Bayern müssen im Januar auf Spieler verzichten. Afrika-Cup und Asien-Cup könnten Einfluss auf das Titelrennen nehmen.

Die beiden Turniere kommen in etwa so überraschend wie Weihnachten. Längst wurden der Afrika-Cup (13. Januar bis 11. Februar) und der Asien-Cup (12. Januar bis 10. Februar) terminiert, schon im Sommer war den Vereinsverantwortlichen klar, welche Spieler dies betreffen und wie es sich auf den Kader auswirken wird. Während der FC Bayern deshalb im Januar reagieren wird, hat Bayer Leverkusen vorgesorgt. Die personellen Engpässe bereiten Simon Rolfes keine schlaflosen Nächte. "Wir haben uns schon im Sommer auf diese Situation vorbereitet und den Kader breit aufgestellt, der auf allen Positionen doppelt besetzt ist - mit vielen Spielern, die auf mehreren Positionen einsetzbar sind", erklärt der Geschäftsführer, der mit dem Termin trotzdem "alles andere als happy" ist.

Im ungünstigsten Fall muss Bayer 04 vom 17. bis einschließlich zum 21. Spieltag, an dem Bayern München zum Spitzenspiel in Leverkusen antritt, gleich auf fünf abgestellte Profis verzichten. Kein Bundesligist ist stärker betroffen. Dass mit den beiden Innenverteidigern Edmond Tapsoba (Burkina Faso) und Odilon Kossounou (Elfenbeinküste) sowie Mittelstürmer Victor Boniface (Nigeria) drei Leistungsträger darunter sind, verschärft die Situation.

Bayer brechen zwei Drittel der Dreierkette weg

Bayer brechen zwei Drittel der Dreierkette weg. Ihren Ausfall müssten Piero Hincapie und Josip Stanisic, immerhin ein ecuadorianischer und ein kroatischer WM-Teilnehmer, als Nebenleute von Abwehrchef Jonathan Tah kompensieren. Sicherlich kein schwacher Abwehrblock. In diesen könnte im Notfall auch Sechser und Neu-Nationalspieler Robert Andrich als "Libero" rücken. Eine bereits bewährte Variante. Vier erprobte Kandidaten für eine Saisonphase, in der wohl nur durch das DFB-Pokal-Viertelfinale (30./31. Januar und 6./7. Februar) eine englische Woche ansteht, sieht man bei Bayer als ausreichend an.

Wie auch im Sturm: Ohne die Teilnehmer am Afrika-Cup hieße die Besetzung Florian Wirtz, Patrik Schick, Jonas Hofmann - kein Trio für Arme und eines, von dem die meisten Bundesliga-Trainer träumen. Doch bei Schick, der wegen Adduktorenproblemen ein Jahr fast ohne Spielpraxis war, steht ein Fragezeichen hinter Form und Fitness. Mit dem tschechischen Nationalspieler Adam Hlozek bliebe eine schon auf allen drei Positionen eingesetzte gelernte Alternative. Zudem können "auch Arthur und Jeremie Frimpong im 4-3-3 vorne auf den Außenpositionen spielen", verweist Rolfes auf die beiden dribbelstarken Schienenspieler, die die Absenz von Amine Adli (Marokko) und Nathan Tella (Nigeria) abfedern können.

Sollte sich der Engpass vorne oder hinten durch Ausfälle verschärfen, ist ein Winterzugang nicht kategorisch ausgeschlossen. "Im Januar besteht ja noch die Möglichkeit zu reagieren", sagt Rolfes mit Blick auf den Spielplan des Turniers, dessen Achtelfinals Ende des Monats gespielt sein werden. Dann könnte der eine oder andere Bayer-Profi ausgeschieden sein. Zudem könnten durch den Turnierbaum bei einem klubinternen Duell Rückkehrer nach dem Achtel- oder Viertelfinale feststehen.

Übersteht das Quintett das Viertelfinale, wird es auch für den Gipfel gegen die Bayern am zweiten Februar-Wochenende ausfallen, da beim Afrika-Cup auch Platz 3 ausgespielt wird. Doch selbst dann sähe Rolfes sein Team gerüstet für den Grand ohne Fünf, sei Leverkusen doch, anders als sein Meisterschaftsrivale, in der Spitze wie in der Breite gut genug aufgestellt. In München hingegen macht sich der dünne Kader schon seit Wochen bemerkbar. Leon Goretzka beispielsweise dient zeitweise als Aushilfs-Innenverteidiger, weil nur drei gelernte zentrale Abwehrspieler im Aufgebot stehen und mit Matthijs de Ligt einer von ihnen aufgrund einer Knieverletzung ausfällt.

Auch auf den defensiven Außenbahnen muss gelegentlich experimentiert werden. Ein klassischer Back-up für Alphonso Davies links hinten fehlt - Raphael Guerreiro ist in der Viererkette nicht zwingend dafür vorgesehen -, so muss Noussair Mazraoui, eigentlich rechts, manchmal einspringen, während dann auf seiner Seite Konrad Laimer spielt. Oder im äußersten Notfall bis zuletzt Bouna Sarr. Der Senegalese zog sich vergangene Woche im Training jedoch einen Kreuzbandriss zu, fällt monatelang aus und verpasst somit auch den Afrika-Cup.

Bayern verliert zwei seiner ohnehin wenigen Verteidiger

Wenn im Januar die Kontinentalturniere stattfinden, verliert der FCB mit Mazraoui (Marokko) sowie Min-Jae Kim (Südkorea) zwei seiner ohnehin wenigen Verteidiger. Daher ist klar: Der Meister muss und wird im Winter nachlegen. Priorität haben logischerweise ein Innenverteidiger und ein Rechtsverteidiger oder ein auf beiden Positionen einsetzbarer Profi, um zumindest diese dann entstehenden Lücken zu füllen. Wohl wissend, dass der Markt im Januar kein einfacher und nicht nur die Bundesliga von den Turnieren betroffen ist. Die Transferplanungen und -vorbereitungen laufen bei den Münchnern auf Hochtouren. Sportdirektor Christoph Freund und Trainer Thomas Tuchel tauschen sich beinahe täglich dazu aus, ihnen ist der Einfluss der beiden Turniere bewusst. Beide aber sollen zuversichtlich sein, dass sie ihre Wunschspieler verpflichten können.

Neben zwei Abwehrkräften hoffen die Bayern auch noch auf einen defensiven Sechser, um das Mittelfeldzentrum mit Goretzka, Laimer (die beide auch auf anderen Positionen gebraucht werden) und Joshua Kimmich zu entlasten. Geld dafür ist vorhanden, der Aufsichtsrat hat möglichen Transfers grundsätzlichen zugestimmt. Allerdings müssen die Entscheider das Kontrollgremium mit Namen überzeugen, die eine Soforthilfe garantieren. Leihgeschäfte sind nicht ausgeschlossen, denn in puncto Neuzugänge richtet sich der Blick auch auf das Vorhaben in der Champions League. Bislang haben die Bayern bewiesen, abgesehen vom Pokal-Aus in Saarbrücken (1:2), dass sie trotz des schmalen Kaders funktionieren. Für Tuchel und seine Mannschaft wird es daher keine große Umstellung sein, wenn drei Spieler wegen der beiden Kontinentalturniere fehlen. Eric Maxim Choupo-Moting (Kamerun) spielt keine tragende Rolle - und für Kim wie Mazraoui soll eben adäquater Ersatz geholt werden.

Im Gegensatz zu Leverkusen muss München auf keinen Unterschiedsspieler verzichten

Im Gegensatz zu Leverkusen, das drei Leistungsträger ersetzen muss, bricht den Bayern kein Ausnahmeprofi weg. Die Unterschiedsspieler wie Manuel Neuer auf der einen Seite des Feldes und Harry Kane auf der anderen, oder auch der in dieser Saison herausragende Leroy Sané, sind alle da. Zudem soll de Ligt spätestens im neuen Jahr wieder fit sein und sein Comeback geben. Hinzu kommen dann zwei bis drei Neuzugänge, die den Münchnern für die gesamte zweite Saisonhälfte mehr Optionen bieten werden. Also aufgepasst: Der Rekordmeister rüstet sich!

Auch den Münchnern ist klar, dass diese beiden Turniere womöglich einen Ausschlag im Titelrennen geben und somit zum A-Faktor im Kampf um die Schale werden könnten. Zumal, so zeigt die Erfahrung, Nationalspieler aus Asien und Afrika häufig geschwächt (und im schlimmsten Fall verletzt) zum Klub zurückkommen. Was für Leverkusen deutlich schwieriger zu kompensieren wäre als für Bayern.