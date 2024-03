Affengruber im Interview: "Speziell zu Hause haben wir schon große Namen geschlagen"

In der Liga nur zwei Punkte hinter Leader Salzburg, im Cup steht das Halbfinale an und am Donnerstag das Duell gegen Lille OSC im Conference-League-Achtelfinale - auf David Affengruber und Sturm Graz warten spannende Wochen.

David Affengruber und Sturm Graz befinden sich nach wie vor im Kampf um drei Titel. In der Bundesliga ist man erster Verfolger von Serienmeister Salzburg, auch im Cup-Halbfinale hat der Titelverteidiger die Mozartstädter ausgefasst. Und am Donnerstag steht das Achtelfinal-Duell in der Conference League gegen Lille OSC an.

Im kicker-Interview spricht Affengruber unter anderem über den Zweikampf mit Salzburg, seine Offensivgefahr und wie er seine Chancen auf einen zweiten Titel mit Sturm Graz sieht.

Herr Affengruber, in dieser Saison scheint wieder alles auf einen Zweikampf zwischen Salzburg und Sturm Graz hinauszulaufen. Was ist der Unterschied zu den letzten beiden Jahren?

Das ist schwierig zu sagen. Wie ich mitbekommen habe, haben wir genauso viele Punkte wie im letzten Jahr. Wir haben wieder viele Punkte gemacht, Salzburg hat vielleicht das eine oder andere Mal öfter ausgelassen. Ich glaube, dass wir die internationalen Wochen schon gut wegstecken und auch in der Liga immer wieder Höchstleistungen bringen können.

Seit Ihrem Wechsel im Sommer 2021 sind Sie fixer Bestandteil der Stammmannschaft. Hätten Sie gedacht, dass Sie so schnell so eine wichtige Rolle im Verein einnehmen?

Wenn du als junger Spieler einen Wechsel in der Bundesliga machst, kannst du nicht immer gleich sagen: 'Ich werde jetzt jedes Spiel spielen'. Ich habe das Glück gehabt, dass ich ziemlich viele Partien habe spielen dürfen. Wir waren dann sehr erfolgreich und das hat gut zusammengepasst. Dann wächst man auch ein bisschen in eine andere Rolle hinein.

Als Innenverteidiger fallen Sie auch immer wieder mit Scorerpunkten auf. In den zwei Conference-League-Play-off-Spielen gegen Slovan Bratislava zuletzt haben Sie jeweils einen Assist erzielt, im letzten Liga-Spiel gegen den WAC ein Tor. Ist das eine explizite Stärke von Ihnen?

Assists würde ich jetzt nicht sagen, das passiert eher selten (lacht). Ich glaube, wenn wir Standards haben, sind wir generell eine sehr gefährliche Mannschaft. Es ist auch wichtig, dass das mehrere Spieler ausstrahlen. Einen Spieler kann man immer gut wegdecken, aber wenn wir mehrere Spieler haben, die offensiv gefährlich sind, dann ist das auch für den Gegner schwer ausrechenbar.

Mittlerweile haben Sie 113 Pflichtspiele für Sturm absolviert. In den letzten drei Jahren haben Sie kaum ein Spiel verpasst. Von größeren Verletzungen sind Sie überhaupt verschont geblieben. Was ist Ihr Geheimnis?

Ich denke, ich habe eine ganz normale Ernährung, wie es sich für einen Sportler gehört. In der Kraftkammer muss man dann schon auch einmal Extraschichten einschieben. Wir haben auch eine gute medizinische Abteilung, wo ich oft dann gerne einmal dort liege. Da gehört alles zusammen. Ab und zu, bei manchen Verletzungen - das kannst du nicht steuern, ob dir wer draufsteigt - da ist es dann oft auch einfach Pech. Von dem her habe ich auch Glück gehabt, muss man sagen. Aber ich glaube, das hat mich schon immer ausgezeichnet, dass ich immer verfügbar bin.

Ihren im Sommer auslaufenden Vertrag haben Sie noch nicht verlängert. Zieht es Sie schon ins Ausland?

Mal schauen. Ich glaube, jetzt ist noch nicht das Thema dafür, groß herumzureden. Wir haben jetzt noch viele wichtige Spiele, wir tanzen auf drei Hochzeiten. Wir haben heuer noch vieles vor. Und was mit mir passiert, das wird man dann sehen.

Im Conference-League-Achtelfinale haben Sie und Ihr Team mit Lille einen starken Gegner zugelost bekommen. Wie sehen Sie die Chancen gegen die Franzosen?

Ein sehr starker Gegner, da muss vieles passen an den zwei Tagen. Aber ich glaube, speziell zu Hause haben wir schon große Namen geschlagen. Von dem her: Chancenlos sehe ich uns nicht - sehe ich uns nie, egal in welches Spiel wir gehen. Wir freuen uns auf dieses Spiel, das ist etwas Besonderes für uns und den Verein. Wir spielen ein Achtelfinale in der Conference League, das ist nicht alltäglich. Wir werden natürlich alles versuchen, dass wir diese Hürde auch noch schaffen.

Worauf wird es in der Meistergruppe ankommen?

Wie immer auf die direkten Duelle. Da hast du nur mehr Spitzenspiele mehr oder weniger. Da geht es um die Wurst, wie man so schön sagt. Da geht es einfach darum, so viele Punkte wie möglich zu sammeln und am Ende wird man sehen, was rauskommt.

Die Meisterschale wäre natürlich etwas Besonderes, weil sie schon lange in Salzburg ist. David Affengruber

Im letzten Jahr haben Sie mit dem Cupsieg den ersten Titel mit Sturm gefeiert. Glauben Sie, dass heuer noch einer dazukommt?

Ich hoffe, dass noch einer dazukommt. Die Meisterschale wäre natürlich etwas Besonderes, weil sie schon lange in Salzburg ist. Aber ich würde jeden Titel gerne mitnehmen. Wir werden alles probieren, dass wir unsere Ziele erreichen und hoffentlich schaut am Ende etwas heraus.

Wo trauen Sie Sturm am meisten zu und welcher Titel hätte die größte Bedeutung für Sie?

International ist es schwierig einzuschätzen, da sind schon noch Kaliber dabei. National ist alles möglich, wir werden alles probieren. Im Cup kommt es auch oft auf die Tagesverfassung an, weil es da einfach um dieses eine Spiel geht. Da haben wir jetzt Salzburg erwischt, also auch kein einfacher Weg. Wir werden alles versuchen, dass wir wieder ins Finale kommen und es in der Liga so lange wie möglich spannend halten.

Wie wäre ein Conference-League-Titel einzuordnen?

Da habe ich mir noch gar nicht so viele Gedanken dazu gemacht, muss ich sagen. Hier muss man auch realistisch bleiben - für Sturm Graz ist das Erreichen eines internationalen Achtelfinales schon ein Wahnsinns-Erfolg. Natürlich streben wir nach dem höchsten und gehen in jedes Spiel, um unser Bestes zu zeigen und es zu gewinnen, aber jetzt - mit Lille vor der Brust - vom Conference League-Titel zu sprechen, wäre einfach vermessen.