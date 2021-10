Affäre um sexuellen Missbrauch: Strafe für Chicago - GM Bowman tritt zurück

Eine bereits über ein Jahrzehnt zurückliegende Affäre um sexuellen Missbrauch hat die Chicago Blackhawks eingeholt. Mit erheblichen Konsequenzen.

Mit Stan Bowman, der damals erst wenige Monate im Amt war, trat am Dienstag der General Manager (GM) zurück, in dessen Zeit die Blackhawks die Stanley-Cup-Siege 2010, 2013 und 2015 gefeiert hatten. Der 48-Jährige ist der Sohn der NHL-Trainerlegende Scotty Bowman und trat am Dienstag auch in seiner Funktion als GM des US-amerikanischen Eishockey-Teams für die Olympischen Spiele von Peking 2022 zurück. Obendrein erhielt der Traditionsklub für seine Untätigkeit trotz Kenntnis der Affäre seitens der Liga eine Strafe von zwei Millionen US-Dollar.

Er habe die Sache damals auch aufgrund seiner kurzen Zeit im Amt an Blackhawks-Präsident John McDonough weitergeleitet, der zugesagt habe, sich der Vorwürfe anzunehmen, sagte Bowman selbst zu seiner Verteidigung. Dieser sei danach aber untätig geblieben.

Unabhängige Kommission bestätigt Versäumnisse

Chicagoes damaliger Video-Coach Brad Aldrich soll in seiner Zeit bei den Blackhawks nach Angaben mehrerer Zeugen junge Spieler sexuell missbraucht und dabei seine Stellung ausgenutzt haben. Obwohl die Anschuldigungen bis in die Chefetage des Klubs vordrangen, ergaben sich aus den Vorwürfen keinerlei Konsequenzen. Aldrich, der bereits vor acht Jahren - nach seiner Zeit in Chicago - eine neunmonatige Gefängnisstrafe plus fünfjähriger Bewährungsstrafe erhielt, nachdem er einen damals 16-jährigen High-School-Spieler sexuell belästigt hatte, erwartet auch wegen seiner Vergehen an den ehemaligen Blackhawks-Spielern eine Anklage.

Ein ehemaliger Spieler, der bislang anonym blieb, hatte die Anschuldigen rund zehn Jahre nach den Taten publik gemacht. Andere Zeugen bestätigten die Vorwürfe. Die Blackhawks hatten daraufhin eine unabhängige Kommission zur Aufklärung der Geschehnisse, angeführt vom ehemaligen US-Bundesstaatsanwalt Reid Schar, eingesetzt. Diese präsentierte nun die für die Blackhawks-Organisation folgenschweren Ergebnisse.

Gespräche mit Cheveldayoff und Quenneville

Auch die damals involvierten Kevin Cheveldayoff - damals Assistant General Manager, heute Sportchef der Winnipeg Jets sowie der damalige Cheftrainer Joel Quenneville, der aktuell die Florida Panthers trainiert - sollen in den kommenden Wochen von NHL-Commissioner Gary Bettman angehört werden. Im schlimmsten Fall droht auch ihnen eine Strafe.