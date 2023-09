Affäre um Barça: Polizei durchsucht den spanischen Fußball-Verband

Der Schiedsrichterskandal, in den der FC Barcelona verwickelt ist, spitzt sich weiter zu. Nun wurde vom Gericht eine Durchsuchung des spanischen Fußball-Verbandes angeordnet.

In der Affäre um Millionenzahlungen des FC Barcelona an einen Schiedsrichter-Funktionär hat die spanische Polizei Räumlichkeiten des nationalen Fußball-Verbandes RFEF durchsucht. Auf Anordnung des Ermittlungsrichters Joaquin Aguirre hätten Beamte am Donnerstag Büros des Schiedsrichterausschusses des Verbandes in Madrid aufgesucht, berichteten der staatliche Fernsehsender "RTVE" und andere Medien unter Berufung auf die Justiz. Ein Sprecher der Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) bestätigte auf Anfrage diese Informationen. Festnahmen seien nicht vorgesehen, hieß es.

Die Ermittlungen waren im März nach einer Anzeige der Staatsanwaltschaft aufgenommen worden. Zwischen 2001 und 2018 überwies der katalanische Klub demnach gut 7,3 Millionen Euro an den damaligen Vizechef des Schiedsrichter-Ausschusses CTA, José Maria Enriquez Negreira. Die Ermittler hegen den Verdacht, dass diese Zahlungen dazu dienten, Barça bei der Entscheidungsfindung der Schiedsrichter zu begünstigen.

Beide Seiten haben die geschäftlichen Verbindungen eingeräumt, bestreiten aber den Vorwurf der Korruption. Laut Negreira habe seine Firma den Verein mündlich darüber beraten, wie sich die Spieler gegenüber bestimmten Unparteiischen verhalten sollten. Barca bezeichnete solche Beraterdienste als "normal".

Enriquez Negreira war zwischen 1977 und 1992 Schiedsrichter in der ersten Liga Spaniens und anschließend zwischen 1994 und 2018 Vizepräsident des CTA. Der 78-Jährige versicherte in Interviews, er habe den FC Barcelona als CTA-Vizepräsident bei keiner Entscheidung oder Schiedsrichterernennung bevorzugt behandelt.