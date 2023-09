AFC East: Eine Mammutaufgabe für alle - und Aaron Rodgers mittendrin

Die New York Jets sind seit langer Zeit vom Play-off-Fluch befallen, nun soll kein Geringerer als Aaron Rodgers die Nadeln aus der Voodoo-Puppe ziehen. Kein leichtes Unterfangen, denn die gesamte AFC East mit ambitionierten Patriots, Dolphins und Bills stellt sich als unglaublich schwierige Division heraus.

New York Jets (7:10): Aus Wilson mach Rodgers

Joe Flacco, Mike White und allen voran Zach Wilson (Second Overall Pick 2021) haben in der vergangenen Regular Season für die Jets gespielt - und daran nichts ändern können, dass die New Yorker weiter auf die erste Play-off-Teilnahme seit 2010/11 warten mussten. Das Bittere dabei: Am Ende des Tages lag das Abschneiden ausschließlich an dieser Position, wenn man so will. Denn Head Coach Robert Saleh stellte eine herausragende Defense aufs Parkett und hatte mit Cornerback Sauce Gardner sowie Receiver Garrett Wilson gleich zwei Rookies of the Year im eigenen Roster.

Das Gute nun: Die Defense um Defensive End Quinnen Williams dürfte erneut top unterwegs sein und Gegnern massive Probleme bereiten. Rookie-Rusher Will McDonald bringt hier ein weiteres Element hinzu. Und in der Offense? Hier wurde in erster Linie die wichtigste Position in diesem Sport adressiert - mit dem 39-jährigen Aaron Rodgers, der nach vielen Packers-Jahren Lust auf etwas Neues hatte. Doch nicht nur das: Der Star-Quarterback hat sogar auf Gehalt verzichtet, um dem Team mehr Spielraum zu geben, und sieht sein Engagement im "Big Apple" nicht nur als "Ein-Jahres-Sache".

Der "Gunslinger" will vielmehr mit dazugeholten Elementen wie Allen Lazard, seinem Kumpel Randall Cobb (beide ebenfalls aus Green Bay), dem schnellen Mecole Hardman (Chiefs) und einem starken Laufspiel um Breece Hall sowie Top-Verpflichtung Dalvin Cook (Vikings) eine starke Offense anleiten und für Furore sorgen. Helfen soll dabei auch der vergangenes Jahr als Head Coach bei den Denver Broncos gescheiterte Offensive Coordinator Nathaniel Hackett, mit dem Rodgers 2020 und 2021 MVP wurde.

New England Patriots (Vorjahr 8:9): Erreicht Mac Jones das nächste Level?

Zwischen 2003 und 2019 hatte Bill Belichick mit seinem Team die AFC East abgesehen von 2008 (Knieverletzung Tom Brady) immer gewonnen und für einen doch sehr unspannenden Divisionskampf gesorgt. Diese Zeit aber ist passé, was nicht nur am Qualitätszuwachs der Konkurrenz, sondern natürlich auch am Wegbrechen von Legende Brady und seinen früheren Mitstreitern wie Rob Gronkowski und Julian Edelman liegt. Kurzum: Die Pats befinden sich nach zwei von drei Spielzeiten mit einer negativen Bilanz noch immer auf Findungskurs.

An was es liegt, liegt auf der Hand: an der Offense. Denn während die Beobachter mit den gehaltenen Stars Matthew Judon und Josh Uche sowie dem vielversprechenden Rookie-Cornerback Christian Gonzalez auch in der kommenden Saison mit einer starken Defense um Mastermind Belichick rechnen dürfen, liegt im Angriff vieles an Bill O'Brien. Der frühere Texans-Trainer ist als neuer Offensive Coordinator geholt worden, kennt das System in New England aus ehemaligen Tagen etwa als Quarterback-Coach von Brady und soll Spielmacher Mac Jones mit seinen Nebenmännern - darunter der aus Miami geholte Tight End Mike Gesicki und von den Chiefs verpflichtete Super-Bowl-Sieger Juju Smith-Schuster - neuen Esprit verleihen. Alles hängt aber daran, ob sich Mac Jones in seinem dritten NFL-Jahr verbessern kann.

Miami Dolphins (Vorjahr 9:8): Tagovailoa und die Sorge

Was wäre mit einem topfitten Tua Tagovailoa alles möglich gewesen? Diese Frage musste sich vergangene Regular Season oft gestellt werden. Denn der Quarterback, der in vielen Partien richtig abgeliefert hatte, brach immer wieder auch mit Gehirnerschütterungen und den Folgen weg. Was zu einer anhaltenden Diskussion über "concussions", das Protokoll der NFL sowie um Tagovailoas Fortbestand als aktiver Profi führte. Die Dolphins mussten letztlich vier Spiele ohne ihn auskommen - auch im Wild Card Game, als sich Miami trotz der Umstände, mit Backup Skylar Thompson an den Start gehen zu müssen, beachtlich schlug und doch bei den Bills verlor (31:34).

Logisch, dass das Heil der Fins in der neuen Saison auch wieder davon abhängt, ob Tagovailoa fit bleibt. Denn das Team ist weiterhin stark besetzt, hat keine schwerwiegende Abgänge zu verzeichnen und dafür noch Defensive Coordinator Vic Fangio als erfahrenen Hund sowie Star-Cornerback Jalen Ramsey (vorerst verletzt) an Land gezogen. Die beiden Top-Receiver Tyreek Hill und Jaylen Waddle sind ohnehin über jeden Zweifel erhaben, wodurch Miami Gegnern 30 Punkte und mehr einschenken kann. Die Play-offs sind für Head Coach Mike McDaniel mit perfekten Vorzeichen zu erreichen, im Optimalfall der erste AFC-East-Titel seit 2008 - erst recht, wenn die Offensive Line funktioniert und der schon 2022 von den New Orleans Saints gekommene Left Tackle Terron Armstead selbst ein gesundes 2023/24 erlebt.

Buffalo Bills (Vorjahr 13:3): Ein paar Fragezeichen

Auch wenn Quarterback Josh Allen immer wieder Fehler macht, die Bills in der vergangenen Regular Season nicht ganz so bombastisch gut wie vielleicht erwartet waren (10:27 in den Divisionals gegen die Cincinnati Bengals): Buffalo ist weiterhin der Top-Favorit auf die Krone der AFC East, die das Team von Head Coach Sean McDermott nun schon dreimal in Folge gewonnen hat. Doch es gibt Fragezeichen: Star-Receiver Stefon Diggs soll sich seit geraumer Zeit nicht mehr wohl und gewertschätzt genug fühlen, die Truppe hat Top-Linebacker Tremaine Edmunds an die Chicago Bears verloren - und auch Defensive Coordinator Leslie Frazier ist nicht mehr da.

Wird nicht alles allein machen können: Bills-Quarterback Josh Allen. IMAGO/USA TODAY Network

Sollten allerdings die 2022/23 oft verletzt fehlenden Safeties Micah Hyde und Jordan Poyer sowie Star-Rusher Von Miller (in den ersten Wochen noch angeschlagen raus) langfristig mitwirken und Josh Allen seinen Zauber entfachen, dann wird es Erfolge geben - zumal mit Receiver Gabe Davis eine exzellente zweite Wahl neben Diggs zur Verfügung steht.

Über allem steht aber: In der qualitativ hochwertigen AFC East werden sich die Teams gerade in den direkten Duellen Siege wegnehmen. Wer gerade in diesen mutmaßlich extrem engen Spielen öfter die Oberhand behält, der wird sich Richtung Play-offs verabschieden.