Afamefuna entscheidet sich für Fortuna Köln

Robin Afamefuna wechselt nach seinem Vertragsende bei Alemannia Aachen zu Fortuna Köln. Der 27-jährige Defensivspieler lief 2023/24 insgesamt 21-mal in der Regionalliga für die Alemannia auf. Kölns Trainer Matthias Mink erläutert in einer Meldung: "Mit Robin kommt ein flexibler Defensivspieler zu uns. Er ist ein Vorbild in puncto Mentalität und Widerstandsfähigkeit und wird mit dieser Qualität sowohl auf wie auch neben dem Platz ein wichtiger Teil unserer Mannschaft sein."