AEV verlängert mit Top-Stürmer Hakulinen - Neuer Nürnberger

Sturm-Routinier Hakulinen war einer der wenigen Lichtblicke in Augsburg in der vorigen DEL-Saison. Nun hat er eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen.

Bleibt am Lech: Anrei Hakulinen (Augsburger Panther). IMAGO/Eibner

Die Augsburger Panther haben ihren besten Stürmer der vergangenen Saison von einem Verbleib überzeugt. Der Finne Anrei Hakulinen verlängerte seinen Vertrag bei den Schwaben für eine weitere Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), wie der Verein am Mittwoch bekanntgab. "Anrei war letzte Saison der Topspieler im Team und ist mit sehr guten Leistungen immer wieder vorangegangen. Er wird weiter eine große Rolle einnehmen und mit seinen Qualitäten ein elementarer Bestandteil der Augsburger Panther 2024-25 sein", sagte Sportdirektor Larry Mitchell.

39 Scorer-Punkte

Nach Vereinsangaben hatten sich auch andere Teams um Hakulinen bemüht. Der 34-Jährige erzielte in 47 Spielen 21 Tore und sammelte zudem 18 Assists. Dennoch wurden die Augsburger Tabellenletzte und hätte eigentlich in die DEL2 absteigen müssen - weil Zweitliga-Meister Regensburg aber keinen Antrag auf einen Aufstieg stellte, durften die Panther in der DEL bleiben.

Nürnberg holt weiteren Stürmer

Ligarivale Nürnberg Ice Tigers hat unterdessen den nächsten Stürmer für die kommende DEL-Saison verpflichtet. Der 28 Jahre alte US-Amerikaner Will Graber wechselt vom finnischen Erstligisten Porin Assat nach Franken, wie die Ice Tigers am Mittwoch mitteilten. Den Angaben zufolge hat Graber einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

"Mit ihm, Ryan Stoa, Cole Maier und Samuel Dove-McFalls haben wir eine große, aber trotzdem bewegliche Mittelachse, die offensiv und defensiv sehr stabil sein sollte", sagte Nürnbergs Sportdirektor Stefan Ustorf.