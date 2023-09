AEV reagiert auf Warsofsky-Ausfall: Rantakari kommt

Kurz vor dem Saisonstart haben die Augsburger Panther noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und damit auf den Ausfall von Kapitän Dave Warsofsky reagiert.

Dave Warsofsky hatte sich im letzten Testspiel der Panther vor dem Ligastart verletzt, der DEL-Klub muss wochenlang auf seinen Kapitän verzichten - und hat nun die entstandene Lücke kurzfristig mit Otso Rantakari geschlossen.

Der 29-jährige Finne wechselt aus seiner Heimat von HIFK aus Helsinki nach Augsburg und hat am Donnerstagvormittag bereits mit seinen neuen Teamkollegen trainiert.

"Wir haben auch in den letzten Wochen permanent den Spielermarkt sondiert", erklärte Trainer Christof Kreutzer. "Als wir Montagabend Klarheit über die Verletzung von Dave Warsofsky hatten, haben wir uns sofort um eine Verstärkung für unser Team bemüht." Die hat der AEV nun mit Rantakari erhalten, für Augsburg hat "sich dieser für uns wichtige Transfer glücklicherweise binnen weniger Tage realisieren lassen".

"Mit Otso bekommen wir einen rechtsschießenden und läuferisch gut ausgebildeten Offensivverteidiger mit Qualitäten im Powerplay, der in europäischen Topligen in seinen Teams immer eine verlässliche Größe war", so Kreutzer über seinen Neuzugang, der die Erfahrung von 366 Spielen (186 Scorerpunkte) in Finnlands höchster Liga mitbringt.

Rantakari war aber auch im Ausland schon aktiv. In der Schweiz lief er für den HC Davos, den EHC Biel-Bienne und den HC Fribourg-Gottéron auf, zudem spielte der Finne eine Saison in der KHL bei Neftekhimik Nizhnekamsk. Nun ist er in der DEL und dort in Augsburg gelandet, wo er "idealweise bereits an diesem Wochenende" zum Einsatz kommen soll, wie der AEV mitteilt. Das Kreutzer-Team bestreitet den Auftakt am Freitagabend bei den Grizzlys Wolfsburg.