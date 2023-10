Ärmelsponsor insolvent: Schalke drohen hohe Einbußen

Erst in diesem Sommer war der bis 2026 gültige Vertrag mit dem Ärmelsponsor unterschrieben worden, der lukrative Deal sollte dem FC Schalke 04 zwei Millionen Euro jährlich einbringen, doch nun meldete Hülsta Insolvenz an.

Zwei Millionen Euro für ein Logo auf dem Ärmel - Schalke 04 gelang in diesem Sommer ein schöner Coup. Andere Zweitligisten bekommen diese Summe nicht einmal auf mehrere Vertragsjahre hochgerechnet, die Königsblauen sollten die zwei Millionen Euro jedoch pro Saison erhalten. Der Vertrag wurde bis 2026 geschlossen.

Die insgesamt sechs Millionen Euro, zumindest den Großteil, können sich die Schalker aber wohl abschminken: Ihr neuer Ärmelsponsor Hülsta hat jetzt auf eigenen Antrag die Insolvenz in Eigenverwaltung beendet und vor dem Amtsgericht Münster Regelinsolvenz angemeldet. Ein Insolvenzverwalter wurde bestellt.

Schon länger in Nöten

Die Kooperation zwischen dem Möbelhersteller aus dem Münsterland und dem Bundesliga-Absteiger hat eine pikante Vorgeschichte. Das Unternehmen befand sich schon länger in finanzieller Not, trotzdem ging es im Sommer die umstrittene millionenschwere Partnerschaft mit Schalke 04 ein. Seinerzeit argumentierte Thomas Knecht in seiner Rolle als Geschäftsführer damit, dass die Zusammenarbeit Hülsta helfe, „die Marke zu stärken und im Markt sichtbar zu sein". Die Drähte zu Schalke 04 waren damals kurz: Der wenige Wochen später entlassene S04-Vorstandsvorsitzende Bernd Schröder saß bei Hülsta im Gläubigerausschuss.

Nach dem Vertragsabschluss zeigte sich Schröder Ende Juni angetan von dem Deal. "Ich freue mich sowohl über das Logo auf dem Trikotärmel als auch über die weiteren gemeinsamen Projekte in der Arena und der Schalker Geschäftsstelle", sagte er. Das Unternehmen Hülsta, mit dem die Gelsenkirchener seit 2020 Geschäftsbeziehungen pflegen, brachte sich als "strategischer Partner des FC Schalke" umfassend als Mitgestalter mehrerer Hospitality-Bereiche in der Arena ein.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Ärmelsponsor des FC Schalke Insolvenz angemeldet hat. Schon das Essener Bauunternehmen Harfid musste 2022 diesen Schritt gehen. Zwei Jahre zuvor hatte Schalke 04 einen Fünfjahresvertrag mit dem Unternehmen vereinbart, der dem Klub nach kicker-Informationen 5,5 Millionen Euro pro Saison einbringen sollte. Nach der Zahlungsunfähigkeit von Harfid übernahm die Whitefield Group den Platz auf dem Trikotärmel, allerdings nur bis zum Sommer 2023.

Veltins-Vertrag läuft bald aus

Nicht nur die neuen Ärmelsponsor-Sorgen bereiten den Königsblauen Kopfzerbrechen. Auch der Schriftzug auf der Trikotbrust könnte sich schon bald wieder ändern. Dieser Vertrag mit Veltins gilt nur bis zum Ende der laufenden Saison, die Schalker befinden sich bereits auf der Suche nach einem neuen Trikotsponsor.

Sie würden gerne jemanden für sich gewinnen, der für seinen Schriftzug an exponierter Stelle mindestens fünf Millionen Euro pro Jahr hinblättert. Veltins soll davon weit entfernt sein, angeblich liegt die Summe bei unter zwei Millionen Euro. Die Millionen aus dem Hause Hülsta sollten das eigentlich etwas kompensieren.