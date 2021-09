Ärgert Vatan Spor den nächsten Großen? - Topspiel in Neumarkt

Die Hinrunde in der Bayernliga Nord biegt auf die Zielgerade ein. Am Wochenende steht bereits der 12. Spieltag an. Der hält das Topspiel zwischen dem ASV Neumarkt und der DJK Vilzing bereit. Primus FC Eintracht Bamberg hat derweil auf dem Papier eine vermeintlich leichte Aufgabe, ist aber gewarnt.

Bayernliga Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Normalerweise gehen Spiele des Tabellenersten gegen eines der Kellerkinder immer mit der Favoritenrolle für den Klassenprimus einher. Dem ist aber im Spiel des FC Eintracht Bamberg gegen Vatan Spor Aschaffenburg möglicherweise nicht ganz so. Bamberg-Coach Julian Kolbeck warnte schon wenige Minuten nach dem Spiel in Ammerthal vor dem Aufsteiger: "Gegen Aschaffenburg müssen wir wirklich aufpassen. Die haben sich es wohl zur Aufgabe gemacht, die Großen zu ärgern." Zuletzt mussten dort die DJK Vilzing und auch der ASV Neumarkt aus ihrer Sicht bittere, aus sportlicher aber auch nicht unverdiente Niederlagen hinnehmen. "Allmählich scheinen wir endlich anzukommen und finden in die richtige Spur", meint der Medienbeauftragte der Unterfranken, Görkem Oguz. Die rote Laterne leuchtet inzwischen nicht mehr am kleinen Schönbusch und nach starken sieben Punkten aus den letzten drei Spielen sind sogar die Nichtabstiegsplätze wieder in Schlagdistanz. Entsprechend gewarnt sind daher die Domreiter, welche die Aufgabe aber keineswegs auf die leichte Schulter nehmen. "Die Stimmung ist gut und diese wollen wir auch in die nächste Partie mitnehmen. Dennoch wissen wir, dass uns ein durchaus kompliziertes Spiel erwartet. Wir wissen, dass wir unser Spiel zu 100 Prozent durchziehen müssen."

Auf einen Ausrutscher der Bamberger hoffen natürlich die Verfolger von denen zwei am Samstag in Neumarkt aufeinandertreffen. Bei den Hausherren kehrte nach der Niederlage in Aschaffenburg zwar ein wenig Ernüchterung ein, hatte man sich doch dort etwas ausgerechnet. Aber ASV-Trainer Jürgen Schmid hatte schon Wochen vor der Partie gewarnt, "dass es auch Rückschläge geben wird. Wir denken von Spiel zu Spiel und versuchen unser Bestes zu geben". Das wird gegen die DJK Vilzing sicher auch vonnöten sein. Die Mannschaft von Beppo Eibl hat ihre kleine Minikrise wohl wieder abgeschüttelt und mit zuletzt zwei Siegen, aber vor allem einer hochkonzentrierten und geschlossenen Mannschaftsleistung wieder Anschluss an die Tabellenspitze geschafft. Einzige "Baustelle" - so man sie denn überhaupt so nennen kann - bleibt aber die Chancenverwertung. "Eigentlich müssten wir noch viel mehr Tore machen. Wir spielen uns teilweise hervorragende Möglichkeiten heraus, aber im Abschluss bekommen wir oft nicht den Ball über die Linie", so Sepp Beller der Sportdirektor am Huthgarten.

Die Torausbeute ist auch ein immer wieder oft diskutierter Punkt beim TSV Abtswind. Schon sehr häufig haben sich die Schützlinge von Trainer Claudiu Bozesan in ihren Spielen ein Chancenplus erarbeitet, aber häufig dabei trotz richtig guter Chancen das Tor einfach nicht getroffen. So zuletzt beim 0:1 in Feucht, als die Kräuterdörfler mindestens einen möglichen Zähler liegen gelassen haben. Noch schlimmer ist dagegen die Stimmung beim Derby-Gegner Würzburger FV. Die 0:2-Heimniederlage gegen den TSV Großbardorf offenbarte ebenfalls Probleme. Aber nicht nur im Angriffsspiel, das einmal mehr ohne Zählbares blieb, auch im Aufbauspiel konnte der WFV am vergangenen Freitagabend nicht wirklich überzeugen. Wenig planvoll und daher auch kaum zwingend. Oft gehen die Aktionen nicht über den Ansatz hinaus. Oft bestimmen Einzelaktionen das Spiel des Traditionsvereins, der sich aber sicher wieder auf die Unterstützung seiner Fans verlassen kann. Die gerade einmal 30 Kilometer zwischen der Würzburger Zellerau und der Kräutermix-Arena werden dann auch sicher wieder zahlreiche Fans des 40 Jahre alten "Anhängerclub" trotz des drohenden Abstiegskampfes ihres WFV zurücklegen.

"Willkommen im Abstiegskampf" heißt es auch für den FC Sand. Zweimal in Folge mit 0:4 verloren. Einmal gegen Ansbach und am letzten Wochenende in Gebenbach. Matthias Strätz, der Trainer des FCS, war daher zuletzt auch sichtlich bedient: "Wir bekommen die Gegentore immer nach dem gleichen Muster. Ein langer Ball in eine Schnittstelle unserer Abwehr. Wir haben das immer und immer wieder besprochen. Aber wir kriegen da noch immer zu einfach die Gegentore." Allerdings mussten die "Korbmacher" in den letzten Spielen gerade im Abwehrverbund immer wieder umstellen. Zuletzt fehlten in Gebenbach mit Johannes Bechmann und Simon Götz einmal mehr wichtige Spieler. Das allerdings will auch der Trainer nicht als Entschuldigung wissen: "Wir müssen einfach auch gedanklich immer da sein", fordert der 40-Jährige von seinen Schützlingen. Im Heimspiel gegen den ATSV Erlangen werden sie dabei dann richtig gefordert sein. Die Unistädter haben mit ihrem Wechsel auf der Trainerbank nicht nur für einen neuen Impuls sondern erst einmal auch für zwei Siege in ihrer "Bamberger Woche" gesorgt. Das war natürlich ein Traumeinstand für den jungen vom NLZ des 1. FC Nürnberg gekommenen Adelmann. Nach den ersten beiden Wochen und dem gegenseitigen Kennenlernen könnte nun der nächste Streich des Tabellensechsten anstehen, der auch in Sand wieder auf nahezu seinen gesamten Kader zurückgreifen kann.

Eine Niederlage setzte es zuletzt für die SpVgg Bayern Hof. Trotz der Pleite in Ansbach waren die Hofer nicht wirklich enttäuscht. Zumal man über eine Halbzeit lang in Unterzahl gegen das Spitzenteam mithalten konnte. In der heimischen Grünen Au empfängt man jetzt die DJK Gebenbach. Die hat zwar zuletzt deutlich mit 4:0 gegen den FC Sand gewonnen, doch auswärts will der Mannschaft von Franz Koller noch nicht so recht viel gelingen: "Wir müssen aufpassen, dass das kein Strohfeuer war. Wir wollen und müssen da schon was holen, wenn wir nicht wieder da hinten reinrutschen wollen."

Das wollen auch der TSV Großbardorf und der ASV Cham vermeiden, die beide eine ganz ähnliche Gefühlswelt am 11. Spieltag erlebten. Beide beendeten jeweils ihre Negativserie. Während die "Gallier" endlich ihren ersten Auswärtssieg feiern durften und sich auf Rang zwölf verbesserten, feierte der ASV Cham nach sieben Spielen ohne Sieg endlich wieder ein Erfolgserlebnis. Zwar war das 5:1 über den SV Seligenporten noch kein fußballerischer Leckerbissen, ein Lebenszeichen und die von Sportchef Jürgen Greipl geforderte Reaktion aber auf jeden Fall. Und endlich scheint sich auch die personelle Situation am Kappenberger Sportzentrum ein wenig zu entspannen. Neben Thomas Zollner stand auch Johannes Bierlmeier wie die beiden Neuzugänge Hamza Ech Cheikh und Daniel Olayoe zur Verfügung. Dazu kamen mit Franz Xaver Brandl und Daniel Ertel auch zwei Langzeitverletzte wieder ins Training zurück. Andreas Brendler. Trainer des TSV Großbardorf, warnte daher auch vor den Oberpfälzern: "Wir müssen da läuferisch und kämpferisch wieder gut abliefern."

Den Auftakt zu diesem Spieltag sehen die Fans übrigens schon am Freitagabend. Dabei empfängt Tabellenschlusslicht SV Seligenporten die SpVgg Ansbach. Den Abschluss am späten Sonntagnachmittag machen der TSV Karlburg und der 1. SC Feucht. Zuvor will die DJK Ammerthal bei der DJK Don Bosco Bamberg nach zwei Niederlagen in Folge wieder in die Spur zurück. Das freilich dürfte bei den "Wildensorgern" nicht einfach werden. Zehn Punkte aus fünf Spielen lautet die durchaus ordentliche Bilanz der Oberfranken auf eigenem Platz. Zuletzt dreimal blieb die DJK dort ungeschlagen und auch beim knappen 1:2 in Erlangen wusste die Elf von Trainer Andreas Baumer zu gefallen. Für Ammerthal-Coach Michael Hutzler eine "schwere Aufgabe, bei der wir aber punkten wollen".