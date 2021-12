"Ärgerlich": Der Jahn trifft "falsche Entscheidungen"

Der SSV Jahn Regensburg verpasste mit der Niederlage in Heidenheim den Sprung zurück auf Platz zwei. "Ärgerlich", wie Steve Breitkreuz feststellte.

Regensburg fuhr am Sonntag mit leeren Händen aus Heidenheim zurück. Statt Rang zwei stand eine 0:3-Niederlage, mit der nicht nur Breitkreuz haderte. Auch Mersad Selimbegovic. "Wir waren gut im Spiel und bekommen dann aus dem Nichts das 0:1", erklärte der SSV-Trainer nach dem Spiel. Den Gegentreffer fingen sich die Oberpfälzer "durch einen Konter, da haben wir nicht gut abgesichert", stellte Breitkreuz bei "Jahn TV" fest.

Richtig ausgebremst wurde der Jahn dann kurz vor der Pause mit dem Platzverweis für David Otto, der bei seiner Rückkehr an alte Wirkungsstätte wegen einer Tätlichkeit an FCH-Torschütze Kühlwetter vom Platz flog. "Auch die Rote Karte ist ärgerlich. Eine Halbzeit in Unterzahl in Heidenheim, wenn du schon in Rückstand bist, ist schwierig", meinte Benedikt Gimber. Auch, "weil Heidenheim eine abgezockte Truppe ist".

Das sah auch Breitkreuz so, der auch das fehlende "nötige Spielglück" monierte. Zumal der Innenverteidiger sein Team in Durchgang zwei "mit einem Mann weniger teilweise besser als der Gegner" sah. Zumindest "bis zum Nackenschlag, dem Gegentor zum 2:0, ist das ganz gut gelungen". Selimbegovic befand auch, dass es der Jahn "für die Unterzahl dann gut gemacht" und "lange nichts zugelassen" habe, vor dem Tor "dann aber falsche Entscheidungen" getroffen habe.

Nun geht es gegen Werder Bremen, das beim 4:0 gegen Aue einen "Befreiungsschlag" gelandet hat. "Das macht sie umso gefährlicher", wie Breitkreuz feststellte. "Wenn Bundesligaspieler wieder Bock haben und wieder ihr Selbstvertrauen haben, dann wird's umso schwieriger." Fehlen bei dem Unterfangen, Platz drei abzusichern und Bremen auf Distanz zu halten, wird auf jeden Fall Otto, der in zehn Einsätzen zwei Tore und zwei Assists beigesteuert hatte.