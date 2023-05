Ärger um Spielverlegung: Rolfes antwortet Keller

Bayer Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes bedauert die Irritationen um die Spielverlegung des Heimspiels gegen den 1. FC Köln, widerspricht aber in einem Punkt.

Im Grunde sind sich alle Beteiligten einig: Dass die DFL das Bundesliga-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln am 31. Spieltag kurzfristig von Sonntag auf Freitag vorverlegt hat, ist für den FC sportlich zu verkraften und eine gute Sache für die Leverkusener, deren Chancen sich damit erhöhen, mit einem Finaleinzug in der Europa League das internationale Renommee der Bundesliga zu stärken.

Doch die Art und Weise der Verlegung sorgte für Verstimmungen. Kölns Sport-Geschäftsführer Christian Keller hatte am Samstag sowohl die DFL als auch Bayer 04 für das Vorgehen kritisiert und angedeutet, dass man vor vollendete Tatsachen gestellt worden sei. "Wir sind als Letztes angerufen worden, und das verstehe ich nicht", so Keller.

Dass es in der Vergangenheit anders gemacht wurde, heißt ja nicht, dass es gut war. Simon Rolfes

Nun reagierte Simon Rolfes auf die Aussagen. "Wenn die Kölner das Gefühl haben, dass sie zu spät informiert wurden, bedauern wir das", sagte der Bayer-Geschäftsführer. Gleichwohl betont er, die FC-Verantwortlichen nicht vor vollendete Tatsachen gestellt zu haben. Er habe bereits am Mittwoch mit Kölns Lizenzspielerleiter Thomas Kessler telefoniert. Die Entscheidung der DFL sei jedoch erst am Freitag gegen 14 Uhr gefallen. Auf der Pressekonferenz am Mittag hatte sich Bayer-Coach Xabi Alonso zwar bereits bei den beteiligten Parteien bedankt, aber auch erklärt, dass man noch abwarten müsse.

Keller hatte die "Integrität des Wettbewerbs" in Gefahr gesehen und sich gewundert, dass es in den vergangenen Jahren - etwa beim FC Bayern oder im Vorjahr bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt - nie zu derartigen Verlegungen zugunsten von Europapokalteilnehmern gekommen war. Rolfes findet: "Dass es in der Vergangenheit anders gemacht wurde, heißt ja nicht, dass es gut war." In anderen Ländern seien derlei Verschiebungen "gang und gäbe".

Durch die Vorverlegung des Heimspiels auf den kommenden Freitagabend (20.30 Uhr) haben die Leverkusener nun zwei Tage mehr Erholungszeit vor dem Europa-League-Halbfinalhinspiel bei der AS Rom am Donnerstag, 11. Mai (21 Uhr, beide LIVE! bei kicker).