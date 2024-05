Ärger um Neymar: Als der BVB vor vier Jahren an PSG scheiterte, pfiff auch Taylor

Wenn Borussia Dortmund im Halbfinal-Hinspiel der Champions League PSG empfängt, wird mal wieder Anthony Taylor im Fokus stehen. Die Erinnerungen der Franzosen an den Engländer sind dabei noch ganz frisch.

Ab zum Duschen: Anthony Taylor zückte gegen Emre Can die Rote Karte. imago images

Wenn es für Borussia Dortmund am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) darum geht, sich eine möglichst gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche in Paris zu verschaffen, wird Anthony Taylor als Hauptschiedsrichter vor der Gelben Wand stehen.

Dabei kommen Erinnerungen auf: Bislang leitete der Engländer vier BVB-Spiele auf europäischer Bühne - das letzte davon bedeutete das Achtelfinal-Aus in der Saison 2019/20. Gegner im März 2020? PSG.

Der 45-Jährige war im Parc des Princes "über weite Strecken ein sicherer und gelassener Spielleiter mit einer langen Leine" (kicker-Note 3) - wozu seine Rote Karte für Emre Can in der 89. Minute nicht passte.

Beim Stand von 0:2 - der BVB hatte das Hinspiel noch mit 2:1 gewonnen (Doppelpack Erling Haaland) - kochten die Emotionen hoch: Neymar, der zuvor mit Can Kopf an Kopf stand, ging nach einem Schubser theatralisch zu Boden und provozierte so den Platzverweis für den Dortmunder.

Favre findet es "fast schon lächerlich"

"Das ist zu hart, fast schon lächerlich", kommentierte BVB-Coach Lucien Favre die Rote Karte bei Sky - und schob nach: "Neymar hat übertrieben." In die gleiche Kerbe schlug Michael Zorc. "Wir wissen, dass Neymar ein guter Schauspieler ist", so sein Urteil. "Das hat er heute gezeigt."

PSG drang unter Trainer Thomas Tuchel schließlich bis ins Finale vor, wo Bayern in Lissabon den längeren Atem bewies (1:0). In dieser Saison nehmen die Franzosen einen neuen Anlauf, endlich den ersehnten ersten Henkelpott in die Höhe recken zu dürfen.

Die Pariser Erinnerungen an Taylor sind derweil noch deutlich frischer als die des BVB: Der Premier-League-Referee leitete ungewöhnlicherweise bereits das Achtelfinal-Hinspiel gegen Barcelona (2:3) vor drei Wochen und zückte dabei sechs Gelbe Karten.

Es war Taylors siebtes Champions-League-Spiel mit PSG-Beteiligung - und das erste, das Paris verlor. Fünf der vorherigen sechs hatte der französische Serienmeister gewonnen, eines endete unentschieden.

Sein erstes BVB-Spiel leitete Taylor 2015, ein 1:1 bei PAOK in der Europa League. Es folgten das 4:0 gegen Atletico sowie zwei 0:2-Niederlagen gegen Inter und eben PSG.