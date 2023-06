Ärger um Courtois: Wie reagiert Tedesco?

Thibaut Courtois fehlt Belgien beim EM-Qualifikationsspiel in Estland - angeblich tauchte er beleidigt nicht beim Treffpunkt auf. Ist sogar seine Zukunft in der Nationalmannschaft in Gefahr?

Am Samstag soll es in der Kabine der belgischen Nationalmannschaft laut geworden sein. Nachdem das Team von Trainer Domenico Tedesco gegen Österreich nur 1:1 gespielt und zuhause zwei eigentlich eingeplante Punkte in der EM-Qualifikation liegengelassen hatte, ließ Torhüter Thibaut Courtois seinem Ärger belgischen Medienberichten zufolge freien Lauf. Und dieser ist offenbar noch lange nicht verraucht.

Denn als sich die Mannschaft am Sonntagabend zur Vorbereitung auf das anstehende Gastspiel in Estland (Dienstag, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) versammelte, fehlte Courtois unerwartet. Auch wenn den Profi von Real Madrid immer wieder Knieprobleme plagen, berichtet unter anderem "Het Nieuwsblad", er sei auf eigene Faust nicht aufgetaucht und habe auf die Reise verzichtet.

Hintergrund: In Abwesenheit des verletzten Kevin De Bruyne hatte Tedesco festgelegt, dass gegen Österreich Romelu Lukaku die Kapitänsbinde tragen darf - und in Estland Courtois. Doch angeblich gefiel Letzterem diese geteilte Lösung keineswegs. Der 31-Jährige, der gegen Österreich für sein 100. Länderspiel geehrt worden war, soll den Respekt vermissen und entsprechend beleidigt sein.

Am Samstag hatte Tedesco Courtois noch öffentlich gelobt

Deshalb wird mit Spannung erwartet, welche Begründung der Verband für Courtois' Fehlen präsentieren und wie Tedesco am Abend bei seiner Pressekonferenz darauf reagieren wird. In Belgien heißt es bereits, Courtois' Zukunft in der Nationalmannschaft sei in Gefahr.

Dabei hatte Tedesco am Samstagabend noch demonstrativ erklärt, dass der Stammkeeper "sehr wichtig" für die Auswahl sei: "Ich kann Ihnen nicht sagen, wie sehr ich ihn schätze." Es sei wichtig, dass er sich wertgeschätzt fühle, so Tedesco. Doch genau dieses Gefühl scheint Courtois nicht zu haben.

Gegen Estland dürfte nun Matz Sels im Tor der Roten Teufel stehen. Der 31-Jährige spielt seit 2018 für Racing Straßburg und kommt bislang auf zwei Länderspiele. Mit einem Sieg könnte Belgien in der Gruppe F mit Spitzenreiter Österreich gleichziehen.