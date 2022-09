Ärger um Clownsjubel: Neymar attackiert Schiedsrichter Siebert

PSG-Superstar Neymar (30) hat seiner Wut über den deutschen Schiedsrichter Daniel Siebert (38) mit einer kleinen Internet-Kampagne Luft verschafft.

Sie trafen in der Champions League aufeinander: Neymar (li.) und Referee Daniel Siebert. imago images (2)

Der brasilianische Nationalspieler warf dem Unparteiischen in einer Reihe von Tweets "totalen Mangel an Respekt" vor und schimpfte: "Das darf nicht passieren!" Er habe "nichts getan", sei aber "geschädigt" worden.

Siebert hatte dem Dribbelkünstler im Champions-League-Spiel von Paris St. Germain bei Maccabi Haifa (3:1) nach dessen Treffer zum Endstand (88.) die Gelbe Karte gezeigt. Der Grund: Neymars berühmter Clownsjubel. Der Offensivspieler streckte die Zunge raus und jubelte provokant in Richtung Maccabi-Fans, es kam zu einer kleinen Rudelbildung. Für die Unsportlichkeit zeigte Siebert dem Provokateur Gelb.

"Sowas passiert nur mir. Das nächste Mal sage ich dem Schiedsrichter vorher Bescheid", schimpfte Neymar in einem Video in seiner Instagram-Story. Sowohl dort wie auf Twitter, wo er zusammen rund 235 Millionen Fans vereint, postete er ein Foto seines Jubels. Dabei streckt Neymar seine Zunge heraus und hält beide Hände neben sein Gesicht.

Schon im Spiel protestierte der Angreifer heftiger gegen die Verwarnung. Danach ging er noch weiter: Er postete Sieberts Namen in Großbuchstaben mit drei Emojis, die seinen Jubel nachstellen sollen und kündigte an, damit weitermachen zu wollen. Außerdem schimpfte er, der Fußball werde "immer langweiliger".

Siebert ist als einziger deutscher Schiedsrichter für die Winter-WM nominiert. Nicht ausgeschlossen also, dass er und Neymar in Katar noch einmal aufeinandertreffen. Brasilien streitet in Gruppe G mit Kamerun, der Schweiz und Serbien um einen Platz im Achtelfinale.